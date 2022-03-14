📣Açıklama geldi! 5000 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?

5000 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan vatandaşlar kaç para konut kredisi alabilir? Sorusu merak ediliyor. Kendi evini alabilmek isteyenler konut kredisi çekerek ev sahibi olabilmektedir. Fakat konut kredisi kullanmak amacıyla derli toplu gelir koşulu bulunmaktadır. Kredi tutarları vatandaşların aylık gelir civarlarına göre hesaplanmaktadır. Konut alımlarının büyük bir kısmının konut kredisi ile yapılması, kredi oranlarını da merak ettirmektedir.
5000 TL, 6000 TL, 7000 TL Kazanan Biri İçin Ev Kredisi Ne Kadar?
Bankaların mevzuat uygulamalarında yer alan maaşın %70 kadar kredi onayı herkes amacıyla geçerli olmaktadır. İşçi ve memurlar amacıyla inisiyatif kullanan bankalar 5000 TL, 6000 TL, 7000 TL maaşa makul miktarlar uygulayarak, vatandaşları ev sahibi yapmaktadır. Güncel faiz miktarları ile 120 ay vadeli şekilde kredi çekerek ödemeler yapılabilir. Buda bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilmenizi olası kılmaktadır.
5000 TL maaş alan bir işçi ya da memur, maaşının %70'lik seviyesi kadar aylık kredi taksiti ödeyebilmektedir. Bu da aylık olarak 3.500 TL yapmaktadır. Güncel faiz miktarları ile toplam kredi miktarı 5000 TL kazanan biri amacıyla ortalama olarak banka kredisi 190 bin TL ile 220 bin TL arasında değişmektedir. Bu sayede kişilerin makul kredi miktarları ile ev sahibi olması da basit olmaktadır.
Bankalara Göre Değişikliğe uğrayan Oranlar
Bankalar, derli toplu maaşa sahip olan memur ve işçi amacıyla inisiyatif almaktadır. Kişilerin kredi puanına göre kredi veren bankalar, yüksek limitlere çıkabilmektedir. Bankalar, kredi puanına göre risk alarak, yüksek miktarlarda krediyi derli toplu maaşı olan vatandaşlara vermektedir.
Özel bankalar, bir evin uzman değerinin %80', kadar kredi verebilmektedir. Bu hal kamu bankalarında ise %90 civarlarına kadar ulaşmaktadır. Böylece değişik bankaların değişik kredi faiz miktarlarını döneme soktuklarını ifade etmek olası olmaktadır.