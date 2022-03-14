Fed faiz kararı ne olacak? ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye’de küresel piyasaların gözü merkez bankalarının faiz kararlarında

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları da yeniden endişe kaynağı olmaya başladı.
Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlenmesini beraberinde getirirken, belirsizlik ortamında merkez bankalarının para politikalarına ne şekilde yön vereceği yakından takip ediliyor. Bu kapsamda bu hafta çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed), perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar ve yapılacak sözle yönlendirmelerin, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı bulunuyor.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirterek, özellikle Fed'in Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını söyledi.