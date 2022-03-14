Fed faiz kararı ne olacak? ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye’de küresel piyasaların gözü merkez bankalarının faiz kararlarında





New York borsasında geçen hafta boyunca artan jeopolitik riskler ve enflasyonist kaygılarla negatif bir seyir izlendiği görülürken, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 3,53, S&P 500 endeksi yüzde 2,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Geçen hafta 99,1'le Mayıs 2020'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını yapan dolar endeksi, yeni haftaya da değer kazanımıyla başlayarak 99,3 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının yanı sıra enerji tedariki, enflasyondaki yükseliş ve büyümeye yönelik kaygılarla pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklenenden daha "şahin" bir tutum sergilemesi her ne kadar pay piyasalarını baskılayan bir faktör olsa da haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Endekslerdeki yükselişte, rekor seviyelerden geri çekilen emtia fiyatları, müzakere umutları ve yoğunlaşan tepki alımları etkili oldu. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,08 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yeni haftaya yatay başladı.

Asya tarafında, geçen hafta boyunca azalan risk iştahı ile pay piyasalarında yüksek oynaklıkla birlikte karışık bir seyir izlendiği görülürken, büyüme ve teknoloji hisselerinde satışların yoğunlaşması dikkati çekti. Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının salgının başlangıcından bu yana ilk kez hızlı yükselişlerle ilerlemesinin ardından ülke içi önlemlerin artırılması yeni haftanın başlangıcında da pay piyasalarını baskıladı. Buna karşın dolar/yen paritesinin 117,9 ile Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanması Japonya borsasını destekledi.