Ve belli oldu! Ev almak isteyene faizsiz kredi desteği geldi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank bu kişilere faizsiz 120 ay vadeyle konut kredisi verecek!

Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım tarafından uygun oranlarla konut kredisi verilmeye devam ediyor. Katılım bankacılığı sektöründe faaliyet gösteren her iki kamu bankası ile konut kredinizi alabilir ve kira öder gibi kendi evinize kolayca sahip olabilirsiniz.