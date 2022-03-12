Ve belli oldu! Ev almak isteyene faizsiz kredi desteği geldi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank bu kişilere faizsiz 120 ay vadeyle konut kredisi verecek!
Türkiye'nin önde gelen iki kamu katılım bankası yeni oranlarını duyurdu! Ev sahibi olmak isteyen herkesin yararlanabildiği faizsiz konut kredilerinde cazip kâr oranları görülmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ile talep edebileceğiniz kredi, artan konut fiyatlarına karşı özellikle dar gelirli vatandaşların faiz yükü altında ezilmeden ev sahibi olmasını sağlayacak. Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın güncel kâr oranları ile 120 ay vadede konut finansmanı kullanabilirsiniz. Peki, faizsiz konut kredisi nasıl alınır? İşte katılım bankası konut kredisi detayları
👉Vakıf Katılım Konut Kredisi
Vakıf Katılım Bankası Konut Finansmanı ile ev sahibi olmak isteyenlerin yardımına koşuyor. 120 ay vade seçenekleri ile kullanabileceğiniz kredi, satın almak istediğiniz evin %80'ine kadar finansman sağlamaktadır.
Pandemi dönemiyle gelen süreçte ülke genelinde konut fiyatlarında görülen artış vatandaşları uygun finansman arayışına yöneltmiş durumda. Faiz yerine avantajlı kâr oranlarını kullanarak konut finansmanı kullanmak isteyenler ise Vakıf Katılım Bankası'nı tercih etmeye devam ediyor.
👉Vakıf Katılım Konut Kredisi Hesaplama
Sıfır ve 2. el konut finansmanı kapsamında Vakıf Katılım Bankası %1,54 kâr oranları ile finansman sağlamaktadır. Söz konusu oran 1 milyon TL ve altındaki finansman talepleri için geçerli olacaktır.
Bu nedenle talep edeceğiniz finansman tutarına göre farklı hesaplamalar yapılabilir. Vakıf Katılım Bankası Konut Finansmanı kapsamında kullanılacak 150.000 TL kredi için 120 ay vadede aylık 2.749 TL taksi oranı belirlenmiştir.