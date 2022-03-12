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Haberler Ekonomi 📣Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! 💸Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

📣Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! 💸Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

Milyonlarca emekli vatandaş ekonomi gündeminde en çok promosyon veren bankaları araştırıyor. Yapı Kredi Bankası'nın 2.750 TL ödemesi oldukça dikkat çekiyor ve kimliğiyle gelenler bu parayı tek sefere mahsus kapıp gidiyor. Diğer bankaların ödedikleri tutarları da öğrenerek karşılaştırma yapmak isteyenler tek tek bankaları ziyaret etmeden internet üzerinden bilgilere ulaşmak istiyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor ve başvuru şartlarının neler olduğu da merak ediliyor. 2022 yılı emekli promosyonlarından yararlanmak için bankaların başvuru şartları ve miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

12.03.2022 17:08 - Son Güncelleme: 12.03.2022 17:08
Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

Emekli vatandaşlar maaşlarını alacakları bankaları belirlerken ödenen promosyon miktarlarına dikkat ediyor ve en yüksek olanı tercih etmek istiyor. Bankalara göre değişmekle birlikte farklı tutarlarda emekli promosyon ödemeleri yapılıyor ve şartlar da farklılaşabiliyor. En önemli koşul üç yıl boyunca banka değişikliği yapmamak ve promosyon ödemesi sadece bir sefere mahsus alınabiliyor. Kimliğiyle bankaya giden milyonlarca emekli bu haktan yararlanabiliyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları haberimizde yer alıyor.

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Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

ZİRAAT BANKASI

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

VAKIFBANK

1.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

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