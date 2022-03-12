📣Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! 💸Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

Emekli vatandaşlar maaşlarını alacakları bankaları belirlerken ödenen promosyon miktarlarına dikkat ediyor ve en yüksek olanı tercih etmek istiyor. Bankalara göre değişmekle birlikte farklı tutarlarda emekli promosyon ödemeleri yapılıyor ve şartlar da farklılaşabiliyor. En önemli koşul üç yıl boyunca banka değişikliği yapmamak ve promosyon ödemesi sadece bir sefere mahsus alınabiliyor. Kimliğiyle bankaya giden milyonlarca emekli bu haktan yararlanabiliyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları haberimizde yer alıyor.