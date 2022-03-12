Araç kredisi çekecekler dikkat! 💸200.000 TL taşıt kredisi 48 ay vade aylık taksit miktarı hesaplama! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti…
Araba almak isteyen vatandaşlar yıllardır yaptıkları birikimin yanı sıra taşıt kredisinden de faydalanarak hem bütçesine hem de ihtiyacına uygun aracı almak istiyor. 200.000 TL taşıt kredisi 48 ay vade aylık taksit miktarı hesaplama işleminin nasıl olduğuna ilişkin bilgiler bankalara göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bankaların faiz oranlarını inceleyerek sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti gibi daha pek çok bankanın 200.000 TL taşıt kredisi 48 ay vade aylık taksit miktarı hesaplama!
12.03.2022 21:36 - Son Güncelleme: 12.03.2022 21:36
Araba sahibi olmak herkesin hayalidir ve bu hayale kavuşmak için belli bir bütçenizin olması gerekir. Birikimler yetersiz kalınca bankalardan uygun faiz oranları ile taşıt kredisi çekmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti gibi daha pek çok bankanın araç kredisinin ne kadar olduğunu ve geri ödeme koşulları ile ilgili bilgi edinmek istiyor. 200.000 TL taşıt kredisi 48 ay vade aylık taksit miktarı hesaplamasının nasıl yapıldığını haberimizde bulabilirsiniz.