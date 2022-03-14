📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

3.000 TL ile 50.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için 36 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanma avantajları sunulacak. 50 bin lira ve üzerinde kredilerde ise 24 ay vade uygulanmaktadır. 3 ay ödemesiz olarak ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır.