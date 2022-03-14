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Haberler Ekonomi 📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

İhtiyaç sahibi vatandalar son dönemde banka kredi ve kredi kartlarına daha sık başvurmaya başladı. Bu anlamda vatandaşların 2022 yılında artan tüm nakit ihtiyaçları için çözüm ise yine kamu bankalarından geldi. Memur, emekli, özel sektör çalışanı ve esnaf dahil olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak uygun faiz oranları ve ensek geri ödeme seçenekleri ile kredi kullanmaları sağlanmaktadır. İşte en uygun ihtiyaç kredileri hakkında tüm detaylar

takvim.com.tr
14.03.2022 10:47 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:53
📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

İhtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden dilediğiniz miktarda kredi kullanabilir ve tüm ihtiyaçlarınızı çözebilirsiniz. Kolay başvuru yöntemlerinin de kullanılabildiği krediler ile acil nakit ihtiyaçlarınızı kamu bankası ayrıcalıkları ile çözebilirsiniz.

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📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

👉Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Kamu personeli, özel sektör çalışanı ve emekliler için ihtiyaç kredisi kampanası başlatan Vakıfbank, 36 aya varan vadeler ve cazip faiz oranları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

Her kesimden vatandaşın nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturacak çözümler sunan Vakıfbank, %1,55 faiz oranları ile 125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor.

📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

3.000 TL ile 50.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için 36 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanma avantajları sunulacak. 50 bin lira ve üzerinde kredilerde ise 24 ay vade uygulanmaktadır. 3 ay ödemesiz olarak ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır.

📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!

👉Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi

Emeklinin nakit ihtiyaçlarının karşılaması için cazip kredi fırsatını duyuran Ziraat Bankası, 36 aya varan vade avantajları ile ihtiyaç kredisi avantajları sağlamaktadır.

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