📣Açıklama biraz evvel geldi! Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor!
İhtiyaç sahibi vatandalar son dönemde banka kredi ve kredi kartlarına daha sık başvurmaya başladı. Bu anlamda vatandaşların 2022 yılında artan tüm nakit ihtiyaçları için çözüm ise yine kamu bankalarından geldi. Memur, emekli, özel sektör çalışanı ve esnaf dahil olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak uygun faiz oranları ve ensek geri ödeme seçenekleri ile kredi kullanmaları sağlanmaktadır. İşte en uygun ihtiyaç kredileri hakkında tüm detaylar
14.03.2022 10:47 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:53
İhtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden dilediğiniz miktarda kredi kullanabilir ve tüm ihtiyaçlarınızı çözebilirsiniz. Kolay başvuru yöntemlerinin de kullanılabildiği krediler ile acil nakit ihtiyaçlarınızı kamu bankası ayrıcalıkları ile çözebilirsiniz.
Her kesimden vatandaşın nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturacak çözümler sunan Vakıfbank, %1,55 faiz oranları ile 125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor.
👉Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi
Emeklinin nakit ihtiyaçlarının karşılaması için cazip kredi fırsatını duyuran Ziraat Bankası, 36 aya varan vade avantajları ile ihtiyaç kredisi avantajları sağlamaktadır.