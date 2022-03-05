SMS ile başvuru yapana 15.000 TL veriliyor! ATM’den anında alabilirsiniz! Acil nakit ihtiyaçlarınız için krediye gerek yok!

Vatandaşlar bankaların kampanyalarını ve kredilerini araştırırken daha basit yöntemler de ilgi çekiyor. Bu tarafta nakit avans takviyeleri de ilgi çekerken nakit ihtiyaçlarında kişilerin müracaat yapmasına ve beklemesine lüzum kalmadan ATM'ler üzerinden elde edebildiği nakit avanslar, 12 aya varan taksitler ile basitçe çekilebiliyor. Bu noktada nakit avans sistemi ile kişilerin acil nakit gereksinimlerini karşılamaya fırsat yayınlayan bankalar, detaylı kampanyalarla birbirleriyle de rekabet etmeye devam ediyor. İNG Bank, En para ve Akbank SMS ile kredi veriyor.
SMS ile başvuru yapana 15.000 TL veriliyor! ATM'den anında alabilirsiniz
SMS ile Kredi Başvurularında Üst Limit Nedir?
SMS kredilerinde üst kredi limit bankadan bankaya değişkenlik gösterir. Yukarıdaki tabloda detaylarına bulabileceğiniz gibi 10.000 TL ila 50.000 TL arasında bir üst limit genel olarak uygulanır. Hem de bu hesaplama aylık kayıtlı geliriniz de öneme alınarak yapılır. Mesela aylık kayıtlı geliriniz 3 bin TL ise en çok aylık 1.500 TL aylık kredi taksiti ödeyebileceğiniz bir hesaplama banka doğrultusundan yapılır.