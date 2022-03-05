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    • Ekonomi
    • 06.03.2022 11:39
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    • 06.03.2022 11:40
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    SMS ile başvuru yapana 15.000 TL veriliyor! ATM’den anında alabilirsiniz! Acil nakit ihtiyaçlarınız için krediye gerek yok!

    SMS ile kredi başvuruları çoğunluklu olarak ihtiyaç kredisi amacıyladır. Konut ve taşıt kredileri amacıyla birkaç bankanın SMS ile ön onay sistemi bulunmakla birlikte, ipotekli krediler bulunduğu amacıyla çok çok tercih edilmez. Öte yandan SMS kredilerinin genel olarak yalnızca bir ön onay bulunduğu da göz önüne alınmalıdır.

    takvim.com.tr
    SMS ile başvuru yapana 15.000 TL veriliyor!

    Vatandaşlar bankaların kampanyalarını ve kredilerini araştırırken daha basit yöntemler de ilgi çekiyor. Bu tarafta nakit avans takviyeleri de ilgi çekerken nakit ihtiyaçlarında kişilerin müracaat yapmasına ve beklemesine lüzum kalmadan ATM'ler üzerinden elde edebildiği nakit avanslar, 12 aya varan taksitler ile basitçe çekilebiliyor. Bu noktada nakit avans sistemi ile kişilerin acil nakit gereksinimlerini karşılamaya fırsat yayınlayan bankalar, detaylı kampanyalarla birbirleriyle de rekabet etmeye devam ediyor. İNG Bank, En para ve Akbank SMS ile kredi veriyor.

    SMS ile başvuru yapana 15.000 TL veriliyor! ATM'den anında alabilirsiniz

    SMS ile Kredi Başvurularında Üst Limit Nedir?

    SMS kredilerinde üst kredi limit bankadan bankaya değişkenlik gösterir. Yukarıdaki tabloda detaylarına bulabileceğiniz gibi 10.000 TL ila 50.000 TL arasında bir üst limit genel olarak uygulanır. Hem de bu hesaplama aylık kayıtlı geliriniz de öneme alınarak yapılır. Mesela aylık kayıtlı geliriniz 3 bin TL ise en çok aylık 1.500 TL aylık kredi taksiti ödeyebileceğiniz bir hesaplama banka doğrultusundan yapılır.

        SMS ile Kredi Nasıl Alınır?

        Öncelikle kredi kullanmak dilediğiniz bankanın SMS müracaat numarasını ve hangi verileri söyleyerek müracaat yapıldığını yukarıdaki tablomuzdan ya da bankanın internet sitesinden öğrenin.

        Bilgileri doğru girdiğinize emin olarak SMS gönderimini yaparak müracaatınızı yapın.

        Yaptığınız müracaat ve açıkladığınız veriler tarafında kredi notunuz ile araştırma gerçekleştirdikten sonra müracaatınıza cevap gelecektir.

        Gelen cevap olumlu ise bankanızın belirttiği adımları izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

        Bankacılık işlemlerinde sarfedilen ve büyük dikkate sahip olan kredi notu, SMS yolu ile kredi başvurularında da dikkate alınan mühim bir veridir. Hem de kredi notu 1 ila 1900 puan arasında oluşturulur. Eğer kredi notunuz 1500 ila 1900 arasında ve kayıtlı geliriniz de varsa büyük olasılıkla SMS kredi başvurunuzda olumlu cevabı alırsınız
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        Haberler Ekonomi SMS ile başvuru yapana 15.000 TL veriliyor! ATM’den anında alabilirsiniz! Acil nakit ihtiyaçlarınız için krediye gerek yok!
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