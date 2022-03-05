Bankalardan ters köşe geldi! 32 günlük vadeli mevduat faizi aylık 5.122 TL faiz getirisi! Bu bankalar yüzde 20 üzerinde veriyor

Türk Lirası son dönemde yaşadığı değer kaybı sonrasında yatırım aracı olarak da risk oluşturmaya başlamıştı. Bu riskin ortadan kaldırılması adına başlatılan kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşların TL'ye yönelmesi sağlandı. 2021 Aralık ayı sonrasında gelen yeni dönemde ise bankalar vadeli mevduat TL hesaplarında da yüksek oranlar vermeye başladılar. Fibabanka, Alternatif Bank ve Burgan Bank ise en yüksek faiz oranları ile dikkat çeken bankalar arasında yerini alıyor.