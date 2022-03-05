Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Düzenleme vatandaşa yaradı! 50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

Düzenleme vatandaşa yaradı! 50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

BDDK taşıt kredisi düzenlemesiyle vatandaşın cebi rahatlarken piyasalara da hareket geldi. Sıfır ya da ikinci el araç almaya karar verenlerin en uygun faiz oranları, limitler ve vade seçeneklerinden yararlanabildiği banka kredileri, düşük taksit seçenekleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Masrafları en aza indiren birçok bankalar herkesi araç sahibi yapmaya hazırlanıyor. Peki en uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte 100 bin lira taşıt kredisi için en cazip oranlar

takvim.com.tr
05.03.2022 10:16 - Son Güncelleme: 05.03.2022 10:16
Düzenleme vatandaşa yaradı! 50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

Sıfır km veya 2. el araç sahibi olmak isteyenler düzenleme sonrasındaki yeni dönemde uygun oranlardan yararlanabilecek. %1,59'dan başlayan banka kredileri taşıt kredisi faiz oranlarına ek olarak, yüzde 1'in altına düşen finansman seçenekleri ile anlaşmalı otomobil firmalarından da vatandaşların kredi kullanması sağlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Düzenleme vatandaşa yaradı! 50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

En Uygun Taşıt Kredisi Hangi Bankada?

Taşıt kredilerinde avantajlı oranlar dikkat çekmeye başladı. Otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araç sahibi olmak isteyenlerin araştırmaya başladıkları krediler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenleme sonrasında daha da avantajlı hale geldi.

Düzenleme vatandaşa yaradı! 50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

En uygun taksit oranları ile sıfır veya ikinci el bir taşıta sahip olmak isteyenler ise 2022 yılında da en çok bu bankaları tercih etmeye devam ediyor. 48 aya varan vade imkanı ve 400 bin TL değerinde araçlar için %70'ine kadar kredi kullanma fırsatının sunulması kredilere ilgiyi artırdı.

Düzenleme vatandaşa yaradı! 50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

Taşıt kredisi faiz oranları:

  • Akbank Taşıt Kredisi: %1,94
  • Vakıfbank Taşıt Kredisi: %1,59
  • Ziraat Katılım Taşıt Finansmanı: %1,65
  • Türkiye İş Bankası Taşıt Kredisi: %1,89

Düzenleme vatandaşa yaradı! 50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

100 Bin Lira Taşıt Kredisi Hesaplama

İkinci el veya sıfır km araçlar için farklı faiz oranları belirlendiği için vatandaşların tercih edecekleri araç türüne göre en uygun oranlara sahip bankaları tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

SON DAKİKA