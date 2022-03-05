Resmi Gazete'de yayımlandı! Vadesi geçmiş vergi borçlarına ilişkin flaş karar

Uygulama ile hem kamu alacağı hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmiş olacak hem de hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle, verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak faiz gibi yükler altına girmeleri ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetleri önlenmiş olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN