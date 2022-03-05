Başvuranların hesabına tek bir SMS ile 10.000 TL yatırılıyor! Bankalar fırsatı duyurdu, acil ihtiyaçlar için başvurular başladı

Nakit ihtiyacı çeken müşterileri için Denizbank, Halkbank ve TEB gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları en uygun kredi avantajlarını duyurdu. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile maaş müşterilerine özel sağlanan kredi fırsatları kolay başvuru adımları takip edilerek kullanılabilmektedir.