Başvuranların hesabına tek bir SMS ile 10.000 TL yatırılıyor! Bankalar fırsatı duyurdu, acil ihtiyaçlar için başvurular başladı
Bankaların maaş müşterilerine özel destek ödemeleri devam ediyor. Kredi fırsatından yararlanarak vatandaşların birçok farklı ihtiyacına nakit çözümleri bulması sağlanacak. Kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra emeklilerin de yararlanabildiği bu kredi desteklerinin özellikle 2022 yılında birçok alanda görülen fiyat artışlarına karşı da finansman sorununu ortadan kaldırması hedefleniyor. Şubesiz ve hızlı kredi başvurusunun yapılmasına da olanak tanıyan bu krediler sadece maaş müşterileri tarafından kullanılabilecek. Denizbank, Halkbank ve TEB'den maaşlarını alanlar uygun oranlarla ve kolay kredi başvurusu ile ihtiyaç kredisi kullanabilecek. İşte en uygun ihtiyaç kredileri
Nakit ihtiyacı çeken müşterileri için Denizbank, Halkbank ve TEB gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları en uygun kredi avantajlarını duyurdu. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile maaş müşterilerine özel sağlanan kredi fırsatları kolay başvuru adımları takip edilerek kullanılabilmektedir.
Denizbank Maaş Müşterilerine Özel İhtiyaç Kredisi Veriyor!
Koşulsuz şartsız tüm maaş müşterilerine kredi veren Denizbank, eğitimden sağlığa birçok farklı alanda kullanılmak üzere finansman sağlayacağını duyurdu.
55.000 TL'ye kadar maksimum 36 ay vade ile sunulan kredi kapsamında uygun geri ödeme koşulları sunulmaktadır. Denizbank'ın tüm maaş müşterilerinin yararlanabildiği kredi ile nakit sıkıntısı çekenler için en uygun oranların sağlanması hedeflenmektedir.
Halkbank Maaş Müşterisi İhtiyaç Kredisi
Maaşını Hakbank'tan alan müşterilerinin tüm nakit ihtiyaçları için en uygun oranlar duyuruldu. Buna göre Halkbank'ın maaş müşterileri %1,55'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.