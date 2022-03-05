Duyan akın etti! Emekli ikramiyesi ile ev sahibi olamayanlara Ziraat Bankası'ndan destek paketi şimdi açıklandı! Ayrıca maaşa ek 750 TL veriliyor
Ziraat Bankası'nın emeklilere desteği devam ediyor. Özellikle artan ev fiyatları sonrasında emeklilik ikramiyesi ile ev alamayanlar için cazip oranlarla kredi desteği verilmesi sağlanacak. Emekliye konut kredisi veren bankalar arasında ilk sırada yerini alan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor. Peki emekliye ev kredisi ne kadar veriliyor? İşte Ziraat Bankası emekliye kredi fırsatı
TCMB faiz indirimleri sonrasında sıfır konut satın alımlarına özel de faizleri %1,20'ye kadar indiren Ziraat Bankası, emeklinin ev hayallerini gerçekleştirmesini sağlamayı hedefliyor. Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında yer verilen konut kredisi desteği, emeklilik ikramiyesi konut satın almaya yetmeyen kişiler için destek verilecek. Söz konusu krediye ek olarak nakit Ziraat Bankası aracılığıyla maaşını alanlara ek nakit destekleri de sunuluyor.
Emekliye Kredi Müjdesi!
Maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşların Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut kredisi desteğinden yararlanması sağlanıyor.
Örnek hesaplamalara göre 100.000 TL kredi için aylık 1.642,87 TL taksit oranı üzerinden ev sahibi olunması mümkündür. Emekli ikramiyenizin bir kısmını kullanarak ve Ziraat Bankası'ndan konut kredisi desteği alarak hayalini kurduğunuz eve kavuşabilirsiniz.