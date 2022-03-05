Duyan akın etti! Emekli ikramiyesi ile ev sahibi olamayanlara Ziraat Bankası’ndan destek paketi şimdi açıklandı! Ayrıca maaşa ek 750 TL veriliyor

Emeklilik hayallerini kendi evlerinde yaşamak isteyenler için cazip fırsatlar sunan Ziraat, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile hem konut kredisi ihtiyaçları için hem de nakit ihtiyaçları için ilgili kredi paketi ile finansman desteği sunuyor.