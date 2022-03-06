Elektrikte EPDK'ya tavan fiyat yetkisi! Ani fiyat artışının önü kesilecek

Hükümet, tüm dünyada yükselen enerji krizinin Türkiye'ye olan etkilerini kontrol altında tutabilmek ve elektrik fiyatlarında dalgalanmaları önleyebilmek için olağanüstü bir uygulamayı hayata geçirecek. Enerji yönetimi bugüne kadar serbest piyasa anlayışından ödün vermezken, enerji krizinin toplum refahını tehdit eder boyutlara ulaşması elektrik üretim fiyatlarına müdahaleyi zorunlu kıldı.
EPDK YETKİYİ 6 AY ELİNDE BULUNDURACAK
Taslak halindeki düzenlemenin yakında TBMM'ye gelmesi beklenirken, düzenleme kapsamında Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK'ya yetki verilecek. Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğalgaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak.