Ayda 2000 TL'ye Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga ve Focus kampanyaları! Kefil şartı yok, faiz yok! Bu taşıt kredileri herkesi mutlu eder!

Otomotiv pazarında yaşanan üretim ve tedarik problemleri ile Türkiye'de görülen kur krizi, yüksek vergiler ve enflasyon gibi nedenlere bağlı olarak otomobil fiyatları bir hayli yükseldi. Uygun fiyatlarla sıfır ya da ikinci el vasıta satın alabilmek isteyen vatandaşlar ise devayı banka ve finans kuruluşlarının taşıt kredilerinde buldu. %0 faiz oranları ile çoğu otomobil markasının sıfır km otomobillerde geçerli faizsiz krediler ise büyük ilgi görmeye başladı. İşte otomobil satın alabilmek amacıyla en makul krediler…
Koçfinans doğrultusundan Ford ve Honda'nın sevilen modellerinde geçerli olmak üzere faizsiz taşıt finansmanı kullandırılacak. Ford Fiesta, Kuga ve Focus modellerinde %0 faizle, 100.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. Honda Civic Sedan Premium ise %0 faizle, 100.000 TL kredi amacıyla 15 ay vade olanağı ile faizsiz olarak sunuluyor. Hem de Peugeot başta olmak üzere çoğu otomobil firması, PSA Finans gibi anlaşmalı finans kurumları ve bankalar üzerinden %0 faizle taşıt kredisi vermektedir.
Faizsiz Taşıt Kredileri
0 km otomobil satın alabilmek isteyenlere özel faizsiz taşıt kredisi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Mart ayına özel indirim seçeneklerinin sunulmaya başlamasının ardından, finans kuruluşları ile otomobil firmaları arasında oluşturulan anlaşmalar ilgi çekiyor. 48 aya varan vade seçenekleri ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler amacıyla %0 faizle krediler verilmeye devam ediyor.