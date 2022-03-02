Güncel borç kapatma kredisi şartları ve faizleri değişti! Bankalar duyurdu! Kredi kartı ve kredi borçları artık sorun değil!

QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi Hesaplama

Tüm borçlarınızı QNB Finansbank kredisi ile kapatma talebinde bulunarak düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve diğer banaklara olan mevcut borçlarınızın uygun taksit planları ile kolayca ödenmesini sağlayabilirsiniz. %1,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile 10 bin TL kredi için 401,71 TL aylık taksit tutarı hesaplanmaktadır.