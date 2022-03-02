Güncel borç kapatma kredisi şartları ve faizleri değişti! Bankalar duyurdu! Kredi kartı ve kredi borçları artık sorun değil!

Bankalara yüklü miktarda borcu olanlar amacıyla bankalardan yeni devreye özel borç kapatma kredileri duyuruldu. Son devrede çoğalan fiyatlar karşısında kredi kartı ve kredi tüketimine yönelen çok sayıda vatandaşın çeşitli borçları bulunuyor.
ING Bank, QNB Finans, İş Bankası ve TEB başta olmak üzere çoğu banka faiz oranlarını düşürdü. Borç aktarma kredilerinde yeni devre adeta başladı…
ING Bank Borç Transferi Kredisi
ING Bank borçlarını ödemekte zorluk çeken bütün vatandaşlar amacıyla en düşük faiz civarlarına sahip borç kapatma kredisi desteği ile finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. %1,59'dan başlayan faiz oranları ile Borç Transferi Kredisi sunuluyor. 24 aya kadar vade seçenekleriyle kullanılacak kredi borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyenlere faydalar sağlıyor.
İş Bankası Borç Kapatma Kredisi
36 aya kadar vade seçenekleriyle şahsa özel faiz oranlarının yapılacağı İş Bankası Borç Transferi Kredisi, kredi borçlarını İş Bankası üstünde birleştirmek ve yapılandırarak makul ödeme seçenekleri ile ödemek isteyenlere 10 TL amacıyla %1,95'ten başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Türkiye İş Bankası üstünde borçlarını birleştiren vatandaşlar vatandaşa özel faiz oranlarından da yararlanabilecek.