Savaş etiketteki fiyatları değiştirdi! 1 haftada 25 liradan 4 liraya düştü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Tüccarın en önemli gelir kapısı olan domates elde kalırken fiyatı 1 hafta içerisinde 20-25 liradan 4 liraya kadar geriledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7. günde de devam ediyor. Saldırılar nedeniyle sebze ve meyveler ise Türk tüccarların elinde kaldı. Türkiye'nin narenciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna'da yaşanan saldırılar nedeniyle ürünlerin fiyatları da yüzde 60 oranında düştü.