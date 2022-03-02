Savaş etiketteki fiyatları değiştirdi! 1 haftada 25 liradan 4 liraya düştü





"DOMATES GEÇEN HAFTA 25 LİRAYDI"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, yaptığı açıklamada, savaşın tüccarı vurduğunu söyledi. Batman, "Geri dönen tırlarımız oldu ve bu ürünler iç piyasaya girdi. İç piyasanın bunu kaldırması mümkün değil. Geçen hafta 25 liraya kadar çıkan domates şimdi 4 ile 7 lira arasında. Bu da üreticiyi de mağdur ettiği gibi ihracat yapan arkadaşlarımızı zora soktu" diye konuştu.