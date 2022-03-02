Ziraat Bankası emeklileri ev sahibi yapacak! 3.285,74 TL taksitle evinizi alın! Emekliye özel konut kredisi oranları açıklandı!

Ziraat Bankası emekliye özel konut kredisi seçenekleri ile bütün emeklilerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyor. Cazip oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kullanılacak kredi paketi kapsamında ilaveten tüketici kredisi seçenekleri de sunuluyor. Ziraat Bankası'nın emeklinin çoğu ihtiyacına yönelik Emeklinin Artısı Kredi Paketi içerisinde yayılan finansman seçenekleri, basit müracaat yöntemleri ve makul ödeme özellikleriyle ilgi çekmektedir. Ziraat Bankası emekliye konut kredisi seçeneğinden yararlanarak bütün emeklilerin rahatlıkla ev sahibi olması sağlanacak.
Emekliye Ev Kredisi Ne Kadar Veriliyor?
Ziraat Bankası başta olmak üzere çoğu kamu ve özel banka doğrultusundan emekliye konut kredisi fırsatları sunulmaktadır. Satın alınmak istenen evin değerine göre belirli miktarda finansman gerçekleştiren Ziraat Bankası, talep edilecek konut kredisi miktarına göre değişik oranlar belirlemiştir. 200.000 TL konut kredisi tutarı amacıyla %1,29 faiz seviyesi, 120 ay vade belirlenmiştir. 1 milyon TL Ziraat Bankası konut kredisi tutarı amacıyla Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında %1,29 faiz oranları uygulanır.
Emekliye ev kredisi veren bankalar emekli maaşına ve kredi skoruna göre finansman sağlayacaktır. Faiz oranları ise vade süreleri ve kredi miktarı gibi değişkenlere göre belirlenebilir. Emekliye özel Ziraat Bankası kredileri kapsamında benzer şekilde hesaplamalar yapılmaktadır.