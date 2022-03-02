Ziraat Bankası emeklileri ev sahibi yapacak! 3.285,74 TL taksitle evinizi alın! Emekliye özel konut kredisi oranları açıklandı!

Ziraat Bankası emekliye özel konut kredisi seçenekleri ile bütün emeklilerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyor. Cazip oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kullanılacak kredi paketi kapsamında ilaveten tüketici kredisi seçenekleri de sunuluyor. Ziraat Bankası'nın emeklinin çoğu ihtiyacına yönelik Emeklinin Artısı Kredi Paketi içerisinde yayılan finansman seçenekleri, basit müracaat yöntemleri ve makul ödeme özellikleriyle ilgi çekmektedir. Ziraat Bankası emekliye konut kredisi seçeneğinden yararlanarak bütün emeklilerin rahatlıkla ev sahibi olması sağlanacak.