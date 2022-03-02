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    • Ekonomi
    • 03.03.2022 08:56
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    • 03.03.2022 08:56
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    Ziraat Bankası emeklileri ev sahibi yapacak! 3.285,74 TL taksitle evinizi alın! Emekliye özel konut kredisi oranları açıklandı!

    Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan müşterileri amacıyla Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile destek sunuluyor. Köklü kamu bankası Ziraat doğrultusundan yayılan kredi takviyeleri kapsamında, nakit gereksinimleri amacıyla ilaveten Tüketici Kredisi de verilmektedir. Dijital kredi ürünü ile şubesiz bankacılık avantajlarından yararlanarak yurttaşların süratli müracaat yapması ve kredilerden hemen yararlanması da sağlanır. Tüketici Kredisi ile 36 ay vadeli ve %1,55'ten başlayan faiz oranları ile finansman sunuluyor. Konut kredisinde is Ziraat Bankası %1,29'dan başlayan faiz ve 120 ay vade seçenekleri uygulamaktadır.

    takvim.com.tr
    3.285,74 TL taksitle evinizi alın! Ziraat Bankası emeklileri ev sahibi yapacak!

    Ziraat Bankası emekliye özel konut kredisi seçenekleri ile bütün emeklilerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyor. Cazip oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kullanılacak kredi paketi kapsamında ilaveten tüketici kredisi seçenekleri de sunuluyor. Ziraat Bankası'nın emeklinin çoğu ihtiyacına yönelik Emeklinin Artısı Kredi Paketi içerisinde yayılan finansman seçenekleri, basit müracaat yöntemleri ve makul ödeme özellikleriyle ilgi çekmektedir. Ziraat Bankası emekliye konut kredisi seçeneğinden yararlanarak bütün emeklilerin rahatlıkla ev sahibi olması sağlanacak.

    Emekliye Ev Kredisi Ne Kadar Veriliyor?

    Ziraat Bankası başta olmak üzere çoğu kamu ve özel banka doğrultusundan emekliye konut kredisi fırsatları sunulmaktadır. Satın alınmak istenen evin değerine göre belirli miktarda finansman gerçekleştiren Ziraat Bankası, talep edilecek konut kredisi miktarına göre değişik oranlar belirlemiştir. 200.000 TL konut kredisi tutarı amacıyla %1,29 faiz seviyesi, 120 ay vade belirlenmiştir. 1 milyon TL Ziraat Bankası konut kredisi tutarı amacıyla Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında %1,29 faiz oranları uygulanır.

    Emekliye ev kredisi veren bankalar emekli maaşına ve kredi skoruna göre finansman sağlayacaktır. Faiz oranları ise vade süreleri ve kredi miktarı gibi değişkenlere göre belirlenebilir. Emekliye özel Ziraat Bankası kredileri kapsamında benzer şekilde hesaplamalar yapılmaktadır.

        Ziraat Konut Kredisi Hesaplama

        TCMB faiz indirimlerine karşın bankalar doğrultusunda verdiği konut kredisi faiz oranları %2'nin üstüne çıkmış durumda. En düşük oranlar ise kamu bankaları doğrultusundan sunulmaya devam ediyor. %1,20'den başlayan faiz oranları ile yayılan konut kredisi dışında, emekliler amacıyla Ziraat Bankası doğrultusundan %1,29'dan başlayan faiz oranları ile kredi sunulmaktadır.

        200.000 TL Emekli Konut Kredisi amacıyla oluşturulan misal hesaplamaya göre: 120 ay vade, %1,29 faiz seviyesi, aylık 3.283,87 TL taksit seviyesi ve 500 TL tahsis ücreti belirlenmiştir.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası emeklileri ev sahibi yapacak! 3.285,74 TL taksitle evinizi alın! Emekliye özel konut kredisi oranları açıklandı!
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