2.108 TL ödeyerek kendi işyerinizi alın! Ziraat, Şekerbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Halkbank duyurdu! İşyeri (dükkan) kredisi müjdesi
Yatırım amaçlı işyeri satın alımlarına özel birçok banka tarafından cazip kredi fırsatları duyurulmaya başladı. Özellikle uygun vadeler ve avantajlı faiz oranları ile sağlanan krediler vatandaşların işyeri satın alma hayallerine ulaşmalarında destek oluyor. Bireysel işyeri satın alımlarında geçerli kredi kapsamında birçok farklı alanda kullanılmak üzere ayrıcalıklı oranlar uygulanmaktadır. Ofisten depoya, fabrikadan dükkana kadar farklı alanlarda kullandırılacak kredilerin kapsamında göre yatırım veya ticari amaçlı olarak krediler kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının dışında Şerkerbank ve İş Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen köklü bankalarından benzer kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. İşte işyeri kredilerinde cazip avantajlar sunan o bankalar
02.03.2022 10:52 - Son Güncelleme: 02.03.2022 10:52
Halkbank İşyeri Kredisi
Herhangi bir ticari faaliyeti olmayan gerçek kişilerin, ticari olmayan yatırım amacına yönelik olarak satın alacakları işyeri niteliği taşıyan gayrimenkuller için en uygun finansman Halkbank tarafından sağlanmaktadır.
Ziraat Bankası İşyeri Kredisi
Ziraat Bankası tarafından yatırım amaçlı olarak ofis, büro, dükkan, mağaza, muayenehane vb. başta olmak üzere cazip oranlarla işyeri kredisi sağlanmaktadır.
Bireysel işyeri kredilerinden Ziraat Bankası güvencesi ile yararlanmak isteyenlerin 120 ay vade ile geri ödeme işlemlerini yapmaları sağlanacak. Satın almak istediğiniz işyerinin ekspertiz değerinin %75'ine kadar kredi kullanabilir ve uygun faiz oranları ile işyeri satın alabilirsiniz.