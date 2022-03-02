Emekliler buna koşuyor! 5-10 ve 50 bin TL anında hesapta! Emeklilere özel kredi destek paketleri PTT, Şekerbank, Denizbank, Halkbank...

Acil nakit gereksinimlerine özel kredi arayanlara bankalardan büyük destek geldi. Son dönemde çoğalan fiyatlar karşısında ne gerçekleştireceğini şaşıran milyonlarca emekli devayı bu kredilere başvurmakta buluyor. Kefilsiz, koşulsuz PTT dahil olmak üzere çoğu kamu ve özel bankadan verdiği emekliye özel ihtiyaç kredileri cazip ödeme koşulları ve düşük faiz oranları ile ilgi çekiyor. İşte bankaların en makul emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları…
PTT'nin SMS ile emekliye kredi kampanyasında %2,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri de uygulanmaktadır. PTT'den Emeklilere SMS Kredi kapsamından yararlanmak için: ''EMEKLI'' boşluk ''TCKN'' boşluk ''Doğum Tarihi'' yazılarak 3050'ye bir kısa mesaj atılması yeterli olacak. Kredi onayı sonrasında uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması sağlanacak.
Şekerbank'tan Aylık 458 Lira Taksitle Emekli İhtiyaç Kredisi
Emekli maaşını Şekerbank'tan alanlara özel ihtiyaç kredisi kampanyası, 458 TL'den başlayan aylık taksit oranları ile 100 bin TL'ye kadar veriliyor. 36 ay vade seçeneklerinden yararlanarak tüm emeklilerin, Şekerbank Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanması sağlanacak. %2,50'den başlayan faiz oranları ile 10 bin TL kredi için 36 ay vadede aylık taksit oranı 458 TL olarak belirlenmiştir. Tercih edilecek kredi miktarına göre bu oranlar değişiklik gösterebilir.