Emekliler buna koşuyor! 5-10 ve 50 bin TL anında hesapta! Emeklilere özel kredi destek paketleri PTT, Şekerbank, Denizbank, Halkbank...

Denizbank Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi

Denizbank'ın emeklilere özel bankacılık hizmetleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. En avantajlı oranlarla kredi fırsatları sağlayan Denizbank, 36 ay vade ve özel faiz oranları ile emeklilerin tüm ihtiyaçları için nakit desteği sağlıyor. Hesap işletim ücretinden muaf bir şekilde kullanılacak kredi, aynı zamanda ücretsiz birçok bankacılık hizmetinden de yararlanılmasını sağlamaktadır. 55 bin TL'ye kadar kredi kullanabilen emekliler için 36 ay vade ve %2,40 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır.