Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

Vatandaşların artan ihtiyaçlarına yönelik harekete geçen bazı bankalar faizsiz ve masrafsız olarak alışveriş kredisi sağlarken, bazıları ise oldukça uygun oranlar ile birçok alışverişte geçerli cazip finansman seçenekleri sunuyor. Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Fibabanka tarafından sunulan alışveriş kredilerinin sunduğu bu avantajlar nedeniyle yaygın olarak tercih edilmeye başlandığı görüldü.