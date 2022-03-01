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Haberler Ekonomi Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

Türkiye'nin önde gelen birçok mağazasında ve sayısı sektörde geçerli faizsiz alışveriş ihtiyaç kredileri kullandırılması hedefleniyor. Vatandaşların son dönemde karşılaştıkları yüksek fiyatlar ve yaşadıkları nakit sıkıntısı nedeniyle bankaların alışveriş kredilerine de talep giderek artıyor. Özellikle elektronik, mobilya ve beyaz eşya alımlarında geçerli faizsiz kredi desteği birçok vatandaşın cebini rahatlatacak cinsten. Faizsiz ve masrafsız seçeneklerinin yanı sıra uygun vade ve ödeme kolaylıklarıyla sağlanan kredi birçok kişinin ihtiyacına çare olacak. Fibabanka, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından elektronikten e &ndash; ticarete, mobilyadan yapı marketlere kadar birçok farklı alanda alışveriş kredileri veriliyor. Peki alışveriş kredisi başvurusu nasıl yapılır? Alışveriş kredisi oranları nelerdir?

takvim.com.tr
01.03.2022 16:15 - Son Güncelleme: 01.03.2022 16:15
Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

Vatandaşların artan ihtiyaçlarına yönelik harekete geçen bazı bankalar faizsiz ve masrafsız olarak alışveriş kredisi sağlarken, bazıları ise oldukça uygun oranlar ile birçok alışverişte geçerli cazip finansman seçenekleri sunuyor. Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Fibabanka tarafından sunulan alışveriş kredilerinin sunduğu bu avantajlar nedeniyle yaygın olarak tercih edilmeye başlandığı görüldü.

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Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

Yapı Kredi Alışveriş Kredisi

Alışveriş kredisi Yapı Kredi Bankası tarafından Türkiye'nin önde gelen birçok mağazasında geçerli olarak sunuluyor. Sadece ilgili mağazalarda geçerli olacak kredi kapsamında Vatan Bilgisayar, Koçtaş, Hepsiburada, Teknosa, Gittigidiyor, N11, MediaMarkt, Arçelik, Beko, Daikin, Braun gibi daha birçok büyük marka yer alıyor.

Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

Online Alışveriş Kredisi kapsamında mağazalara göre değişmekle beraber 500 – 25.000 TL arasında kredi tamamen masrafsız olarak tahsis edilmektedir. %2,49'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan faiz oranları ile anında kredi başvurusu yapılarak kullanılabilmektedir.

Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

Vakıfbank Dijital Alışveriş Kredisi

Vakıfbank anlaşmalı e – ticaret sitelerinde geçerli olmak üzere anında alışveriş kredisi desteği sağlıyor. Vakıfbank Anında Dijital Kredi ve Vakıfbank Taksitli Ek Hesap ile kullanılabilecek kredi, N11, İncehesap ve paynet altyapısına sahip birçok firmada geçerli olacak.

Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği! Bu krediler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak

36 aya varan vade imkanı ve anında dijital kanallar üzerinden başvuru avantajları ile vatandaşların kolayca birçok ihtiyacı için kredi kullanması sağlanabilecek.

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