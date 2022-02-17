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    Marketlerin fiyat oyunun sonu gelmiyor! Gıdada önce fiyatları yükselttiler ardından da 7 puanlık KDV indirimi yaptılar

    Bazı markalar ve marketler, gıdada önce fiyatları yükseltti, ardından da 7 puanlık KDV indirimini yansıttı. Vatandaş, fişleri paylaşarak fırsatçıları afişe etti...

    A’fiş’e oldular

    Gıda fiyatlarını düşürmek için KDV yüzde 8'den 1'e çekilirken, fırsatçılar yine harekete geçti. Bazı marka ve marketler, önce temel gıda ürünlerinde fiyatları yükseltti, ardından da 7 puanlık indirimi yansıttı. İndirim yerine zamla karşılaşan vatandaşlar ise isyan etti. KDV indirimi öncesi yapılan zamları fişleri ve belgeleriyle sosyal medyadan paylaşarak fırsatçıları afişe etti:



    11 Şubat'ta 38,90 lira olan 30'lu yumurtanın fiyatı, KDV indiriminin duyurulduğu 12 Şubat'ta 45,90 liraya yükseldi. KDV indiriminin yürürlüğe girdiği 14 Şubat'ta ta 42,95 liradan satışa sunuldu.



    1-6 Şubat haftası 106 liradan satılan 5 litrelik yağ, önce 119 liraya yükseldi. Ardından bu ürünlere gelen yüzde 7'lik KDV indirimiyle fiyatı 111 liraya indirildi.



        Yüzde 8 KDV'li olarak 18,50 liraya satılan beyaz peynirin KDV'si yüzde 1'e indi ama fiyatı değişmedi.



        Geçen hafta 38 lira olan 1 kilo çay hafta sonu 46 liraya çıktı, KDV indirimiyle 43 lira oldu.



        TARLADA 3 MARKETTE 28
        Sebze-meyvelerin tarla ile market arasındaki fiyat uçurumuna bir örnek de salatalıktan geldi. Üreticiden 3 liraya alınan salatalık; nakliye, işleme ve paketleme, mağazacılık gibi maliyetler yansıtılarak tüketiciye 28,88 liraya sunuldu. Tüketicilerden de tepki yağdı:



            Bu nasıl bir vurgun? 1 kg salatalığın 6,66 liralık paketlemesi mi olur?



            Hiçbir maliyet artışı, bir ürün fiyatını 10 katına çıkarmaz.



            Şaka değil. 3 liraya alınıyor, 29 liraya satılıyor, gelin çıkın bu işin içinden.



                ETE 10 TL İNDİRİM
                Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Biz sözümüzün arkasında durarak 7 lira olan indirimi 10 lira olarak uyguladık. Kıymayı 120 liradan 110 liraya, kuşbaşı eti 130 liradan 120 liraya düşürdük" diye konuştu. Şu anda Türkiye'ye dışarıdan et gelmediğini anlatan Yardımcı, "İçeride et çok. İsteyen varsa biz gönderelim. Ramazan öncesinde ete zam olacağını sanmam" dedi.

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                Haberler Ekonomi Marketlerin fiyat oyunun sonu gelmiyor! Gıdada önce fiyatları yükselttiler ardından da 7 puanlık KDV indirimi yaptılar
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