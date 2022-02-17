Marketlerin fiyat oyunun sonu gelmiyor! Gıdada önce fiyatları yükselttiler ardından da 7 puanlık KDV indirimi yaptılar

Gıda fiyatlarını düşürmek için KDV yüzde 8'den 1'e çekilirken, fırsatçılar yine harekete geçti. Bazı marka ve marketler, önce temel gıda ürünlerinde fiyatları yükseltti, ardından da 7 puanlık indirimi yansıttı. İndirim yerine zamla karşılaşan vatandaşlar ise isyan etti. KDV indirimi öncesi yapılan zamları fişleri ve belgeleriyle sosyal medyadan paylaşarak fırsatçıları afişe etti: