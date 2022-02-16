KDV fırsatçısı zincir marketler! "Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz" diyenler kim?

Temel gıdada KDV %8'den %1'e indirildi. Kararı açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi. Bu gelişmelerin ardından zincir marketler ise %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullanarak vatandaşın cebine göz dikti. BİM, A101, ŞOK ve MİGROS 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek KDV indirimi kararının ardından etiketlere önce 7 lira zam yapıp ardından 3 lira indirim uyguladı. Bu marketlerin zamdan sonra uyguladıkları kısmi indirimi vatandaşa KDV indirimi olarak yutturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.







1-2 AY İÇERİSİNDE BU RAFLARIN NASIL DÜZELDİĞİNİ HEP BERABER GÖRECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, gıdada KDV indirimine ilişkin şöyle konuştu:

Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Ben tabii Hazine ve Maliye Bakanımıza "Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor" dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve bir de bunları teftişe devam edeceğiz.

"Üzerlerine farklı gideriz"

Biz devlet olarak temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik ama bir de dedik ki siz de indireceksiniz. "Biz nasıl KDV'yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz" dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi aklınıza ne gelirse, tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın.

Zincir marketlerin kirli ‘KDV’ oyunu ortaya çıktı!

KDV FIRSATÇILARI!

Sabah yazarı Özlem Doğaner, bugünkü köşesinde KDV fırsatçısı marketlere ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Doğaner, yazısında şu ifadelere yer verdi:



Dünyada enflasyonun ve gıda fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde hükümet büyük bir fedakârlıkla önemli bir adım attı. Gıdada KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi. Erdoğan bu müjdeyi verirken "Bizim kadar siz de indirim uygulayın" diyerek sektöre çağrıda bulundu.



Peki ne oldu? Gerçekten sinirlenmemek elde değil cumartesi günü Erdoğan'ın gıda fiyatlarında KDV indirimi açıklamasından hemen sonra fiyatlara baktım. Zincir marketlerin sanal mağazalarında gıda reyonlarında bir anda fiyatların nasıl yükseldiğini gördüm. Pazartesi günü de o fiyatlar üzerinden indirim de yaptılar tabii. Öyle ki birçoğunun KDV indirimli fiyatı cumartesi sabahki fiyatlardan daha yüksek kaldı. Örneğin 5 litrelik su, cumartesi günü saatler içinde 5.5 liradan 7.5 liraya çıktı. Bu, yüzde 36 zam demek. Yüzde 7 KDV indirimiyle 7 liraya düşse yüzde 27 zam demek. Bunu makarnada da yumurtada da gördüm. Hatta ucuz zincir market olarak görünenlerde de aynı tabloyu izledim. Cumartesi sabah 38.90 TL olan 30'lu yumurta açıklamalar sonrası 45.90'a çıktı. Pazartesi günü 42.95'e indi. Nerede kaldı KDV indirimi?



Enflasyonla mücadele timi bir an önce sahaya inmeli. Cumartesi sabah fiyatı, pazar fiyatı ve pazartesi fiyatına bakılmalı. Devletin KDV indirimine rağmen bazı noktalarda cumartesi fiyatlarının üzerinde rakamları göreceksiniz.



Ticaret Bakanlığı denetimleri arttırdı, bu konuda ciddi cezalar geleceğini açıkladı. Devletin indirim oranına bir indirim daha eklemek yerine önce fiyat yükseltmeyi sonra indirmeyi tercih edenlerin bu ülkeye borcu var. O borç da çıkarılmalı, çok ciddi cezalar verilmeli. Burada çok ciddi bir ahlaki erozyon var. Burada devletin vatandaşı korumak için attığı adımları suistimal var.



Devlet yaklaşık 30 milyar TL'lik gelirden vazgeçti. Hem vatandaşın alım gücünü arttırmak hem de enflasyonu indirme çabası var. Enflasyona etkinin yüzde 1'i bulması bekleniyor. Yani bu indirim, marketler daha fazla kâr etsin diye değil. En basit tabiriyle vicdansızlık diyebileceğimiz bu durumun çok ağır cezalandırılması gerekir. Devletin aldığı vergiyle tüm vatandaşlar için bir şey yapılıyor. Eğitime, sağlığa altyapıya yatırımlar yapılıyor. Eğer böyle 3-5 marketin kazancına kazanç katmasına olanak sağlayacaksa boş yere vergi indirimi yapılmasın. Bu vicdansızlar kazanacağına devlet kazansın.



"ERDOĞAN GİTMEDEN FİYATLARI İNDİRMEYECEĞİZ"

Bir de bunların içinde "Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz" diyenler olduğunu duydum. Doğruluğuna inanmak istemedim. Kendi ülkesine ve vatandaşına siyasi nedenlerle bu ihaneti yapıyorlarsa, bu ülkeye hiçbir dönemde faydaları olmaz. Bedava da ürün verse yine de almamak lazım.

Enflasyonla mücadelenin önündeki en büyük engel bu ahlaki erozyondur. Bir vatandaş olarak sahada denetim yapanlara çağrımdır. Ceza için elinizi korkak alıştırmayın. Rekabet Kurumu da bir kez daha soruşturma açıp bu noktada ortak hareket eden marketleri kamuoyuyla paylaşmalı, gereken cezayı vermelidir.

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