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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 07:59
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    • 16.02.2022 08:11
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    'Marketler milli güvenlik güvenlik sorunu haline gelmiştir' BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'un kirli KDV oyunu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararıyla ilgili "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı! zincir marketler ise %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullanarak vatandaşın cebine göz dikti. BİM, A101, ŞOK ve MİGROS 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek KDV indirimi kararının ardından etiketlere önce 7 lira zam yapıp ardından 3 lira indirim uyguladı. Sabah gazatesi yazarı Dilek Güngör ise bugünkü yazısında "Marketler artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. İşte BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'un KDV oyunu ve Dilek Güngör'ün yazısındaki çarpıcı ifadeleri...

    ’Marketler milli güvenlik sorunu haline geldi’

    Gıdada KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bu karar sonrası marketler ise fiyat indirmek yerine oyuna giderek fiyatları artırıp sonra indirime gitiler. Başkan Erdoğan ise bu yolu izleyenlere ağır ceza sinyalleri verdi. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'de bu konuyu köşesine taşıdı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

    İşte Güngör'ün o yazısı:

    "MARKETLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMİŞTİR"
    En son söyleyeceğimi baştan diyeyim. Marketler artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. NOKTA...

    Enflasyonu, dövizdeki artışı fırsata çevirdiler, halkı sömürdüler şimdi de yetmemiş olacak ki, devleti soyuyorlar. En hafif tabiriyle durumun özeti budur.

    Bakmayın siz kapılarına, bacalarına "KDV'yi indirdik" diye yazmalarına...

    Dün bütün gün vatandaştan alışveriş fişi örnekleri geldi. Aynı ürünün fiyatı bir hafta önce KDV yüzde 8 iken neyse, KDV yüzde 1'e düştüğünde de değişmemiş...

    Nasıl oluyor demeyin.

    Valla vatandaşı iyi çarpıyorlar!

    Düşünün, devlet vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmak için temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indirecek. 30 milyar liralık gelirinden olacak.

    Bunlar akılları sıra 'cin'lik yaparak aradaki yüzde 7'yi vatandaşa yansıtmak yerine cebe indirecekler.

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    MARKETLERİN İNDİRİM OYUNU: ÖNCE 7 TL ZAM SONRA 3 TL İNDİRİM
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin %8'den %1'e indirildiğini açıkladı ve "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler zincir marketlere çevrildi.

    Bazı zincir marketlerin %7'lik KDV indirimi üzerinden vatandaşın cebine göz dikerek önce zam sonra indirim yaptığı dolayısıyla %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullandığı ortaya çıktı.

        BİM, A101, ŞOK VE MİGROS'UN KDV OYUNU
        11 Şubat 2022 Cuma günü BİM, A101, ŞOK ve MİGROS zincir marketlerinde 30'lu yumurta 38,90 TL'den vatandaşlara alımına sunuldu.

        12 Şubat 2022 Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV kararını açıklamasının ardından söz konusu zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini fiyatlara yansıtmayıp önce zam yapıp ardından indirim yaptığı etiketlerle gözler önüne serildi.

        KDV İNDİRİMİ KARARINDAN SONRA ETİKETLERE ZAM!
        Keza KDV'nin %8'den %1'e indirildiğinin duyurulmasının ardından Cumartesi günü BİM, A101, ŞOK ve MİGROS zincir marketlerinde 30'lu yumurta 45,90 TL'den satışa çıkarıldı.

        11 Şubat'ta 38,90 TL olan 30'lu yumurtanın KDV indirimi kararından sonra bir gün içerisinde 7 TL zamlanması zincir marketlerin KDV oyununu bir kez daha kanıtladı.

            BİM, A101, ŞOK VE MİGROS'UN ETİKET OYUNUN: 7 TL ZAM, 3 TL İNDİRİM
            Yaşanan bu gelişmelerin ardından KDV indiriminin yürürlüğe girdiği 14 Şubat Pazartesi günü BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'ta KDV indirimi kararından sonra 7 TL zam yapılan 30'lu yumurtaya 3 TL indirim yapılarak 42,95 TL'den tezgaha koydular.

            Bu marketler yaptıkları zamdan sonra uyguladıkları kısmi indirimi vatandaşa KDV indirimi olarak yutturmaya çalıştılar.



            İşte etiketlere yansıyan o oyun;

                11 Şubat Cuma günü BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'ta 30'lu yumurta 38,90 TL'den satışa sunuldu.

                12 Şubat Cumartesi yani %7'lik KDV indirimi kararının ardından BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'ta 30'lu yumurta 45,90 TL'den satışa sunuldu.

                14 Şubat Pazartesi günü %7'lik KDV indirimi kararının yürürlüğe girdiği gün BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'ta 30'lu yumurta 42,95 TL'den satışa sunuldu.

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                Haberler Ekonomi 'Marketler milli güvenlik güvenlik sorunu haline gelmiştir' BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'un kirli KDV oyunu
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