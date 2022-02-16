Son dakika: Başkan Erdoğan marketlerdeki KDV oyununa sert tepki gösterdi: Üzerlerine farklı gideriz

Fiyatlarda yapılan bu hile, vatandaşları isyan ettirdi. Birer saha denetim elemanı gibi çalışan binlerce vatandaş, KDV indirimi öncesi yapılan zamları sosyal medyada fişleri ve belgeleriyle paylaşarak marka ve marketlerin fırsatçılığını gözler önüne serdi.

TESADÜFÜN BÖYLESİ!

KDV indirimi öncesi fiyat artışında en çok dikkat çeken ürünler yumurta, yağ ve çay oldu. 1-6 Şubat haftası 109 TL'den satılan, market markalı 5 litrelik yağın fiyatı KDV indiriminin yapılacağı günden önce 119 TL'ye yükseldi. Ardından bu ürünlere gelen yüzde 7'lik KDV indirimiyle ürün fiyatı 111 TL'ye düştü.