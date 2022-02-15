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Haberler Ekonomi Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'un kirli 'KDV' oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim

Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'un kirli 'KDV' oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim

Temel gıdada KDV %8'den %1'e indirildi. Kararı açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi. Bu gelişmelerin ardından zincir marketler ise %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullanarak vatandaşın cebine göz dikti. BİM, A101, ŞOK ve MİGROS 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek KDV indirimi kararının ardından etiketlere önce 7 lira zam yapıp ardından 3 lira indirim uyguladı. Bu marketlerin zamdan sonra uyguladıkları kısmi indirimi vatandaşa KDV indirimi olarak yutturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

15.02.2022 22:40 - Son Güncelleme: 15.02.2022 23:06
Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS’un kirli ’KDV’ oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin %8'den %1'e indirildiğini açıkladı ve "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

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Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS’un kirli ’KDV’ oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler zincir marketlere çevrildi.

Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS’un kirli ’KDV’ oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim

Bazı zincir marketlerin %7'lik KDV indirimi üzerinden vatandaşın cebine göz dikerek önce zam sonra indirim yaptığı dolayısıyla %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullandığı ortaya çıktı.

Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS’un kirli ’KDV’ oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim

BİM, A101, ŞOK VE MİGROS'UN KDV OYUNU
11 Şubat 2022 Cuma günü BİM, A101, ŞOK ve MİGROS zincir marketlerinde 30'lu yumurta 38,90 TL'den vatandaşlara alımına sunuldu.

Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS’un kirli ’KDV’ oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim

12 Şubat 2022 Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV kararını açıklamasının ardından söz konusu zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini fiyatlara yansıtmayıp önce zam yapıp ardından indirim yaptığı etiketlerle gözler önüne serildi.

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