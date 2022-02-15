Etiketler BİM, A101, ŞOK ve MİGROS'un kirli 'KDV' oyununu ortaya çıkardı! Önce 7 TL zam sonra 3 TL indirim
Temel gıdada KDV %8'den %1'e indirildi. Kararı açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi. Bu gelişmelerin ardından zincir marketler ise %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullanarak vatandaşın cebine göz dikti. BİM, A101, ŞOK ve MİGROS 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek KDV indirimi kararının ardından etiketlere önce 7 lira zam yapıp ardından 3 lira indirim uyguladı. Bu marketlerin zamdan sonra uyguladıkları kısmi indirimi vatandaşa KDV indirimi olarak yutturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
15.02.2022 22:40
- Son Güncelleme: 15.02.2022 23:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin %8'den %1'e indirildiğini açıkladı ve "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
12 Şubat 2022 Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV kararını açıklamasının ardından söz konusu zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini fiyatlara yansıtmayıp önce zam yapıp ardından indirim yaptığı etiketlerle gözler önüne serildi.