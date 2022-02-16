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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 21:01
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    • 16.02.2022 21:25
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    Başkan Erdoğan elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeyi duyurdu! Dernek, vakıf ve cemevleri...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturaları için yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu. Erdoğan, "210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır." dedi. Erdoğan ayrıca, "Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir." ifadelerini kullandı.

    Elektrik faturalarında yeni düzenleme!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturaları için yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.

    Erdoğan şunları söyledi:

    "KÜÇÜK ESNAFI KORUYACAK ŞEKİLDE BENZER KADEMELENDİRME YAPILACAKTIR"
    Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir.

    TİCARETHANEDEN KONUT STATÜSÜNE DÖNÜŞECEKLER
    Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.

    Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

    Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

        Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

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