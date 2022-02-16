Başkan Erdoğan elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeyi duyurdu! Dernek, vakıf ve cemevleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturaları için yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.

Erdoğan şunları söyledi:

"KÜÇÜK ESNAFI KORUYACAK ŞEKİLDE BENZER KADEMELENDİRME YAPILACAKTIR"

Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir.