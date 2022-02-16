17 Şubat gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Mart ve Nisan ayında...

Bankalara kafa tutan "Müşteri benim, kralları ben koyarım" diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek. -Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar!

-Dünyada kural koyucular şirketlere sadece "tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat" görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı. -Sistem "para kontrolü ben de" diyor. Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan'da "Anlatacaklar"

-Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan'da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar "şirketler batıyor" diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek.

-Türkiye'de de patırdı olacak ama alışacaklar. Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey. "Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs" lafları olur ama geç. Ulus devletlerin ortak kararını görecekler. Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki. -Bunu neden mi anlattım? Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek. Farklı manşet ve iflas olarak anlatacaklar. İnsanlar dünyada kriz başladı diyecek. Siz büyük fotoğrafın haberini önceden bilin. Hatırlatırım zamanı geldiğinde.