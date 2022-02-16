Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.02.2022 06:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 06:22
    ABONE OL

    17 Şubat gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Mart ve Nisan ayında...

    17 Şubat altın fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yatırım, hediye veya düğünlerde takı merasimi için altın satın almak isteyenler serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Hem dolar kuru hem de altın piyasasını anlık olarak takip eden vatandaşlar bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz 770 ya da 750 bandına gerileyince alabilirsiniz. Bu düşüncem halen geçerli." ifadelerine yer vermişti. Peki, 17 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    takvim.com.tr
    17 Şubat gram altın kaç TL? İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Piyasalar bugün Merkez Banaksı faiz kararına odaklandı. Hem dolar kurunda hem de altın kuru fiyatlarında etkili olacak faiz kararının ne olacağı merak edildi. Peki, 17 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    17 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 816,84

    Gram altın satış: 816,97

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.326,00

    Çeyrek altın satış: 1.349,00

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış: 2.661,00

    Yarım altın satış: 2.698,00



        TAM ALTIN

        Tam altın alış: 5.225,25

        Tam altın satış: 5.326,97

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.413,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.495,00

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 740,64

        22 ayar bilezik satış: 765,34

        İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARI SON DAKİKA 2022

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. "Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek." ifadelerini kullanan Memiş şöyle devam etti:

        "Hazırlıklı olun" -Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı. Mart veya Nisan'da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum.

            Bankalara kafa tutan "Müşteri benim, kralları ben koyarım" diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek. -Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar!

            -Dünyada kural koyucular şirketlere sadece "tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat" görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı. -Sistem "para kontrolü ben de" diyor. Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan'da "Anlatacaklar"

            -Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan'da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar "şirketler batıyor" diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek.

            -Türkiye'de de patırdı olacak ama alışacaklar. Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey. "Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs" lafları olur ama geç. Ulus devletlerin ortak kararını görecekler. Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki. -Bunu neden mi anlattım? Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek. Farklı manşet ve iflas olarak anlatacaklar. İnsanlar dünyada kriz başladı diyecek. Siz büyük fotoğrafın haberini önceden bilin. Hatırlatırım zamanı geldiğinde.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bunun adı canilik!
            Haberler Ekonomi 17 Şubat gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Mart ve Nisan ayında...
                SON DAKİKA