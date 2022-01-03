Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 3 Ocak 2022 Taşeron işçi son dakika yeni haber: 4 D'li taşerona ek zam...

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2022 senesinde ne kadar maaş alacağına dair detaylar halen görüşme aşamasında. Kamu personellerinin maaşlarına yapılacak planlama kapsamında kamu işçilerinin de maaşlarına ek zam gelmesi bekleniyor. Fakat bu Çalışma Bakanlığı'nın izleyeceği yol mühim olacak. Asgari ücret amacıyla son senesinin en rekor düzeyde zammı yapıldı. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ek zam müjdeleri verildi oranlar ayarlanmaya çalışılıyor.
KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Maaşlar bugün belli oldu. Kamu işçilerine 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek
KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.
2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:
|
|
Unvanlar
|
Derece
|
Net görev aylığı
|
2021 Temmuz
|
2022 Ocak
|
Genel Müdür
|
1/4
|
16.110
|
21.330
|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
8.493
|
11.188
|
Memur- (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
5.205
|
6.854
|
Öğretmen
|
1/4
|
6.553
|
8.668
|
Kaymakam 1. Sınıf
|
1/4
|
14.792
|
19.510
|
Başkomiser
|
3/1
|
8.488
|
11.162
|
Polis memuru
|
8/1
|
7.383
|
9.706
|
Uz. Doktor
|
1/4
|
10.093
|
13.312
|
Hemşire- (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
6.349
|
8.351
|
Mühendis
|
1/4
|
8.669
|
11.440
|
Teknisyen- (Lise Mezunu)
|
11/1
|
5.417
|
7.132
|
Profesör
|
1/4
|
13.936
|
18.369
|
Araştırma Görevlisi
|
7/1
|
8.226
|
10.809
|
Vaiz
|
1/4
|
6.810
|
9.003
|
Avukat
|
1/4
|
8.277
|
10.934
|
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı
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4D'Lİ KAMU İŞÇİLERİNİN, TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARINA 2022 OCAK'TA EK ZAM
Kamuda kadroya alınan taşeron işçilerinin maaşlarına 2022 senesinde normal şartlar altında toplu sözleşme kapsamında bir zam yapılacaktı. Fakat toplu sözleşme hükümleri çoğu gelir grubu amacıyla 2022 senesinde değişti. Asgari ücret amacıyla son senesinin en rekor düzeyde zammı yapıldı. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ek zam müjdeleri verildi oranlar ayarlanmaya çalışıyor. 4D'li personellerin kamu işçilerinin maaşları da bu düzenlemelerden faydalanacaktır.