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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 09:07
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    • 04.01.2022 09:08
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    Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 3 Ocak 2022 Taşeron işçi son dakika yeni haber: 4 D'li taşerona ek zam...

    Taşeron işçiler 2022 senesinde ne kadar zam alacaklar? Taşeron işçilerin maaşlarına ek zam yapılacak mı? Gelir vergisi düzenlemesi yada memur maaşlarına yapılacak ek zam kamu işçilerinin maaşlarını artıracak mı? Kamu kurumlarında çalışan 4D personellerinin 2022 maaş detayları. Maaşlar bugün belli oldu. Kamu işçilerine 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek. 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

    takvim.com.tr
    3 Ocak 2022 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4 D’li taşerona ek zam

    Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2022 senesinde ne kadar maaş alacağına dair detaylar halen görüşme aşamasında. Kamu personellerinin maaşlarına yapılacak planlama kapsamında kamu işçilerinin de maaşlarına ek zam gelmesi bekleniyor. Fakat bu Çalışma Bakanlığı'nın izleyeceği yol mühim olacak. Asgari ücret amacıyla son senesinin en rekor düzeyde zammı yapıldı. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ek zam müjdeleri verildi oranlar ayarlanmaya çalışılıyor.

    KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Maaşlar bugün belli oldu. Kamu işçilerine 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek

    KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

    Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

    2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

    Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

    Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

    Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:

    Unvanlar

    Derece

    Net görev aylığı

    2021 Temmuz

    2022 Ocak

    Genel Müdür

    1/4

    16.110

    21.330

    Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

    1/4

    8.493

    11.188

    Memur- (Üniversite Mezunu)

    9/1

    5.205

    6.854

    Öğretmen

    1/4

    6.553

    8.668

    Kaymakam 1. Sınıf

    1/4

    14.792

    19.510

    Başkomiser

    3/1

    8.488

    11.162

    Polis memuru

    8/1

    7.383

    9.706

    Uz. Doktor

    1/4

    10.093

    13.312

    Hemşire- (Üniversite Mezunu)

    5/1

    6.349

    8.351

    Mühendis

    1/4

    8.669

    11.440

    Teknisyen- (Lise Mezunu)

    11/1

    5.417

    7.132

    Profesör

    1/4

    13.936

    18.369

    Araştırma Görevlisi

    7/1

    8.226

    10.809

    Vaiz

    1/4

    6.810

    9.003

    Avukat

    1/4

    8.277

    10.934

    (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı

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    4D'Lİ KAMU İŞÇİLERİNİN, TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARINA 2022 OCAK'TA EK ZAM

    Kamuda kadroya alınan taşeron işçilerinin maaşlarına 2022 senesinde normal şartlar altında toplu sözleşme kapsamında bir zam yapılacaktı. Fakat toplu sözleşme hükümleri çoğu gelir grubu amacıyla 2022 senesinde değişti. Asgari ücret amacıyla son senesinin en rekor düzeyde zammı yapıldı. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ek zam müjdeleri verildi oranlar ayarlanmaya çalışıyor. 4D'li personellerin kamu işçilerinin maaşları da bu düzenlemelerden faydalanacaktır.


        4D KAMU İŞÇİLERİN MAAŞLARINA GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

        4D personelleri de gelir vergisi ödemesi yapıyorlar. Brüt maaşı 5.000 TL'ye kadar olan bundan ileri dönemde bu rakam amacıyla gelir vergisi ödemeyecekler. Hem de maaşı 5000 TL'den çok olanlar ise 5000 TL'lik kısım amacıyla vergi vermeyecekler. Bu vergi düzenlemesi ile devlete ödenen aylık vergi maaşlara ek zam olarak yansıyacak. Kamu işçilerinin gelir vergi dilimi de düşecek.

        EK ZAM FORMÜLLERİ NELER? TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

        4D personelleri amacıyla 2022 senesi zam konusu ile ilgili değişik formüller masada olsa da son söz Çalışma Bakanlığı doğrultusundan söylenecek. Kamu personelleri amacıyla gerçekleştirilecek olan ek zam görüşmelerinde kamu işçileri amacıyla de misal karar çıkabilir. Alınan memura ek zam kararının emekli ve hem de kamu işçilerine de aynı şekilde yapılacağı ilan edilebilir. Kamu işçileri amacıyla bütün sayılar ise 3 Ocak tarihinde netlik kazanacak.

        DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

        Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı değişik yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da değişiklik gösteriyor.
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