3 Ocak 2022 Araştırma Görevlisi Maaşları Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Araştırma Görevlisi Enflasyon Farkı Maaş Zammı Ne Kadar?

Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında görevlendirilen araştırma görevlileri için 2022 yılı zam oranları henüz belli olmadı. Hizmet süresi, eğitim durumu ve diğer değişkenlere göre belirlenen araştırma görevlisi maaşlarında da bu yıl için artış yaşanması bekleniyor. Akademik kadrolarda istihdam edilen araştırma görevlilerinin 2022 Ocak ayında alacakları zamlı maaşları da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında göre belirlenecektir. Öte yandan devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde görev yapan araştırma görevlileri için de maaş farkları ortaya çıkmaktadır. İşte 2022 ocak araştırma görevlisi maaş oranları…
2022 Ocak Ayı Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar?
2022 yılı Ocak ayında ise üniversiteler tarafından araştırma görevlilerine verilecek zamlı maaşlar büyük bir kesim tarafından merak edilmeye başladı. Maaş hesaplamalarında ayrıca araştırma görevlisi kadrolarında istihdam edilen kişilerin kişisel durumlarına göre de farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Görev yapılan üniversite, fakülte, hizmet süreleri ve diğer durumlar maaş hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Araştırma görevlisinin maaşlarında ayrıca sorumluluk, eğitim ve akademik kariyer gibi unsurlar belirleyici olacağından ortalama 7 bin – 10 bin TL arasında bir maaş hesaplaması yapılmaktadır.
Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?
Araştırma görevlisi olmak için aranan ilk şart en az 4 yıllık eğitim veren bir fakültenin ilgili lisans bölümünden mezun olmaktır. Ayrıca ALES ve YDS sınavlarından üniversite tarafından belirlenen yeterli puanları almış olmak gerekir. Sadece lisans mezunu olmak ilgili kadro için yeterli değildir. Bunun yanı sıra açılan kadroya göre yüksek lisans veya doktora mezunu olmak veya yapıyor olmak gibi şartlar aranır. Birçok üniversite söz konusu kadrolar için alım yaparken mezuniyet not ortalamasına bakmaktadır.
Başvuru yapılacak araştırma görevlisi kadrosunun niteliklerine göre değişmekle beraber, genel olarak bir araştırma görevlisinin sahip olması gereken özellikle ve ilgili akademik kadro için yapılacak başvurularda aranan genel şartlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:
• 35 yaşından küçük olmak.
• ALES ve YDS'den yeterli puanı almış olmak.
• İlgili lisans – yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak.
• Kadro için gerekli diğer özel şartları sağlamak.