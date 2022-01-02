1/4, 9/1, 3/1, 8/1, 5/1, 11/1, 7/1, 1/1 memur maaş zammı! 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL Ocak 2022'de maaş alan memur zamlı kaç TL maaş yatacak?

2022 memur maaş zammı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından paylaşılacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında memur maaş zamları da belli oldu. 3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor. Peki 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022'de zamlı kaç TL maaş alacak?
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MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.
BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?
MİLYONLARA YENİ MAAŞ HESAPLAMASI! EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
6 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 25,47
SSK BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMMI: Yüzde 25,47
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI: Yüzde 5+22,47 = Yüzde 27,47
EMEKLİ TABAN AYLIKLAR
Emekli Sandığı
Mevcut maaş: 3.275,90 TL
Zamlı maaş: 4.175,79 TL
SSK (2000 öncesi)
Mevcut maaş: 2.624,24 TL
Zamlı maaş: 3.292,63 TL
SSK (2000 sonrası)
Mevcut maaş: 1.626,75 TL
Zamlı maaş: 2.041,25 TL
Bağ-Kur esnaf
Mevcut maaş: 2.350,11 TL
Zamlı maaş: 2.948,68 TL
Bağ-Kur tarım
Mevcut maaş: 1.867,51 TL
Zamlı maaş: 2.343,16 TL
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut maaş: 4.330,42 TL
Yeni maaş: 5.519,98 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut maaş: 4.880 TL
Yeni maaş: 6.220,53 TL
Memur aile yardımı (Eş)
Mevcut yardım: 408,67 TL
Yeni yardım: 520,93 TL
Memur aile yardımı (Çocuk 0-6 yaş)
Mevcut yardım: 89,90 TL
Yeni yardım: 114,60 TL
Memur aile yardımı (Çocuk 6 yaş üstü)
Mevcut yardım: 44,95 TL
Yeni yardım: 57,30 TL
KİM, NE KADAR ALACAK?
65 yaş aylığı
Mevcut maaş: 828,21 TL
Yeni maaş: 1.055,72 TL
Evde bakım desteği
Mevcut maaş: 1.797,95 TL
Yeni maaş: 2.291,85 TL
Engelli aylığı (%40-69 arası)
Mevcut maaş: 661,13 TL
Yeni maaş: 842,74 TL
Engelli aylığı (%70 ve üstü)
Mevcut maaş: 991,69 TL
Yeni maaş: 1.264,11 TL
YENİ MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
Vali
Eski maaş: 22412 TL
Zamlı maaş: 28569 TL
Genel müdür (1/4)
Eski maaş: 16177 TL
Zamlı maaş: 20621 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Eski maaş: 8526 TL
Zamlı maaş: 10869 TL
Memur (Lisans - 9/1)
Eski maaş: 5277 TL
Zamlı maaş: 6727 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 6587 TL
Zamlı maaş: 8397 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 14826 TL
Zamlı maaş: 18899 TL
Başkomiser (3/1)
Eski maaş: 8522 TL
Zamlı maaş: 10863 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 7465 TL
Zamlı maaş: 9515 TL
Uzman doktor (1/4)
Eski maaş: 10126
Zamlı maaş: 12908
Hemşire (Lisans - 5/1)
Eski maaş: 6391 TL
Zamlı maaş: 8147 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 8703 TL
Zamlı maaş: 11094 TL
Teknisyen (Lise - 11/1)
Eski maaş: 5491 TL
Zamlı maaş: 6999 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Eski maaş: 8265 TL
Zamlı maaş: 10535 TL
Vaiz (1/4)
Eski maaş: 6844 TL
Zamlı maaş: 8724 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 8311 TL
Zamlı maaş: 10593 TL
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.