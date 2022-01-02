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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 17:20
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    • 03.01.2022 17:24
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    1/4, 9/1, 3/1, 8/1, 5/1, 11/1, 7/1, 1/1 memur maaş zammı! 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL Ocak 2022'de maaş alan memur zamlı kaç TL maaş yatacak?

    Milyonlarca kamu da çalışan personel yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağını olabildiğince merak ediyor. Ek zam iddiaları da bundan sonra ayyuka çıkmış durumda. Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'lik zammın sonrasında emekli ve memurların beklentisi arttı. Geçtiğimiz ayın enflasyon seviyesi Ocak 3'te açıklandı. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Peki 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022'de zamlı kaç TL maaş alacak?

    takvim.com.tr
    5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022’de zamlı kaç TL maaş alacak?

    2022 memur maaş zammı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından paylaşılacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında memur maaş zamları da belli oldu. 3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor. Peki 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022'de zamlı kaç TL maaş alacak?

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    MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

    Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

    BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

    MİLYONLARA YENİ MAAŞ HESAPLAMASI! EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    6 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 25,47

    SSK BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMMI: Yüzde 25,47

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI: Yüzde 5+22,47 = Yüzde 27,47

    EMEKLİ TABAN AYLIKLAR

    Emekli Sandığı

    Mevcut maaş: 3.275,90 TL

    Zamlı maaş: 4.175,79 TL

    SSK (2000 öncesi)

    Mevcut maaş: 2.624,24 TL

    Zamlı maaş: 3.292,63 TL

    SSK (2000 sonrası)

    Mevcut maaş: 1.626,75 TL

    Zamlı maaş: 2.041,25 TL

    Bağ-Kur esnaf

    Mevcut maaş: 2.350,11 TL

    Zamlı maaş: 2.948,68 TL

    Bağ-Kur tarım

    Mevcut maaş: 1.867,51 TL

    Zamlı maaş: 2.343,16 TL

    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

    Mevcut maaş: 4.330,42 TL

    Yeni maaş: 5.519,98 TL

    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

    Mevcut maaş: 4.880 TL

    Yeni maaş: 6.220,53 TL

    Memur aile yardımı (Eş)

    Mevcut yardım: 408,67 TL

    Yeni yardım: 520,93 TL

    Memur aile yardımı (Çocuk 0-6 yaş)

    Mevcut yardım: 89,90 TL

    Yeni yardım: 114,60 TL

    Memur aile yardımı (Çocuk 6 yaş üstü)

    Mevcut yardım: 44,95 TL

    Yeni yardım: 57,30 TL

    KİM, NE KADAR ALACAK?

    65 yaş aylığı

    Mevcut maaş: 828,21 TL

    Yeni maaş: 1.055,72 TL

    Evde bakım desteği

    Mevcut maaş: 1.797,95 TL

    Yeni maaş: 2.291,85 TL

    Engelli aylığı (%40-69 arası)

    Mevcut maaş: 661,13 TL

    Yeni maaş: 842,74 TL

    Engelli aylığı (%70 ve üstü)

    Mevcut maaş: 991,69 TL

    Yeni maaş: 1.264,11 TL

    YENİ MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
    Vali

    Eski maaş: 22412 TL

    Zamlı maaş: 28569 TL

    Genel müdür (1/4)

    Eski maaş: 16177 TL

    Zamlı maaş: 20621 TL

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    Eski maaş: 8526 TL

    Zamlı maaş: 10869 TL

    Memur (Lisans - 9/1)

    Eski maaş: 5277 TL

    Zamlı maaş: 6727 TL

    Öğretmen (1/4)

    Eski maaş: 6587 TL

    Zamlı maaş: 8397 TL

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    Eski maaş: 14826 TL

    Zamlı maaş: 18899 TL

    Başkomiser (3/1)

    Eski maaş: 8522 TL

    Zamlı maaş: 10863 TL

    Polis memuru (8/1)

    Eski maaş: 7465 TL

    Zamlı maaş: 9515 TL

    Uzman doktor (1/4)

    Eski maaş: 10126

    Zamlı maaş: 12908

    Hemşire (Lisans - 5/1)

    Eski maaş: 6391 TL

    Zamlı maaş: 8147 TL

    Mühendis (1/4)

    Eski maaş: 8703 TL

    Zamlı maaş: 11094 TL

    Teknisyen (Lise - 11/1)

    Eski maaş: 5491 TL

    Zamlı maaş: 6999 TL

    Araştırma görevlisi (7/1)

    Eski maaş: 8265 TL

    Zamlı maaş: 10535 TL

    Vaiz (1/4)

    Eski maaş: 6844 TL

    Zamlı maaş: 8724 TL

    Avukat (1/4)

    Eski maaş: 8311 TL

    Zamlı maaş: 10593 TL

    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

        Müsteşar (1/1)

        Eski maaş: 11.806 TL

        Zamlı maaş: 15.049,11 TL

        Genel müdür (1/1)

        Eski maaş: 10.435 TL

        Zamlı maaş: 13.301,49 TL

        Öğretmen (1/4)

        Eski maaş: 4.029 TL

        Zamlı maaş: 5.135,76 TL

        Kaymakam 1. sınıf (1/4)

        Eski maaş: 6.840 TL

        Zamlı maaş: 8.718,95 TL

        Polis memuru (8/1)

        Eski maaş: 4.167 TL

        Zamlı maaş: 5.311,67 TL

        Hemşire (Lisans-1/4)

        Eski maaş: 3.916 TL

        Zamlı maaş: 4.991,73 TL

        Mühendis (1/4)

        Eski maaş: 4.913 TL

        Zamlı maaş: 6.262,60 TL

        Teknisyen (Lise-1/4)

        Eski maaş: 3.419 TL

        Zamlı maaş: 4.358,20 TL

        Profesör (1/4)

        Eski maaş: 9.346 TL

        Zamlı maaş: 11.913,35 TL

        İmam-hatip

        Eski maaş: 4.029 TL

        Zamlı maaş: 5.135,76 TL

        Avukat (1/4)

        Eski maaş: 4.029 TL

        Zamlı maaş: 5.135,76 TL

        NOT: Ek ödeme dahildir.

        AK PARTİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Numan Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

        BAKAN NEBATİ: İYİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.'' açıklamalarında bulundu.

        TÜİK'in son verilerine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Gözler bu kez aralık ayına çevrildi.

        EMEKLİ VE MEMURLARA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

        EK ZAM TALEBİ

        Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

        Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

        MEMURLARA REFAH PAYI ZAMMI

        Milyonlarca memura Ocak 2022'de refah payı ödemesi iddiası dolaşıyor. Bu anlamda Ankara kulislerinden çeşitli açıklamalar gelse de henüz kesin bir şey yok.

        MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

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        Haberler Ekonomi 1/4, 9/1, 3/1, 8/1, 5/1, 11/1, 7/1, 1/1 memur maaş zammı! 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL Ocak 2022'de maaş alan memur zamlı kaç TL maaş yatacak?
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