2022 Ocak zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Öncelikle kıdem tazminatı nedir ona bakalım. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Bilindiği üzere kıdem tazminatının tavanı 2021 yılında 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 asgari ücret zammı sonrası ise yeni kıdem tazminatı da arttı. Böylelikle 2022 için kıdem tazminatı 12 bin 976 liraya yükseldi.