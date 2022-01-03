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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 20:55
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    • 03.01.2022 20:55
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    2022 işte zamlı maaş tablosu! 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı?

    Milyonlarca emeklinin beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca maaşlara ek zam konusu da bugün görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte zamlı maaş tablosuna dair bilgiler...

    2022 işte zamlı maaş tablosu!

    Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları bugün netlik kazandı. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte zamlı maaş tablosu

    2022 OCAK ZAMMI NE KADAR?

    2022 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
    Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
    Toplam zam yüzde 30,5

    TABAN AYLIKLAR
    Emekli Mevcut Zamlı
    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
    Mevcut 4.330,42 TL
    Yeni 5.651,20 TL
    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
    Mevcut 4.880 TL
    Yeni 6.368,40 TL

    Memur aile yardımı Mevcut Yeni
    - Eş 408,67 520,93
    - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
    - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30


    KİM, NE ALACAK?
    Ödeme Mevcut Yeni
    65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
    Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
    Engelli aylığı
    - % 40-69 arası 661,13 842,74
    - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

    YENİ MEMUR MAAŞLARI
    (Net / TL)
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29.247
    Genel müdür (1/4) 16177 21.111
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
    Öğretmen (1/4) 6587 8.596
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
    Başkomiser (3/1) 8522 11.121
    Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
    Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
    Mühendis (1/4) 8703 11.357
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
    Vaiz (1/4) 6.844 8.931
    Avukat (1/4) 8311 10.845
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73
        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.
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        Haberler Ekonomi 2022 işte zamlı maaş tablosu! 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı?
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