2022 işte zamlı maaş tablosu! 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları bugün netlik kazandı. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte zamlı maaş tablosu