3 Ocak 2022 Zabıta Maaşları Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Zabıta Maaşı Enflasyon Farkı Zammı Ne?

2022 Ocak Ayı Zamlı Zabıta Maaşı Ne Kadar Oldu?

2021 yılında ise zabıta memurları için 9/1 derecede bir kişi için 5 bin 410 TL maaş belirlenmişti. 2022 Ocak ayında ise yapılacak yüzde 5'lik zam oranıyla birlikte zabıtaların 5 bin 738 lira maaş alması sağlanacak. Ancak yeni rakamların belli olmasının ardından 2022 Ocak ayında, Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla söz konusu maaş oranının artması bekleniyor.

2022 Memur ve Zabıta Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de memur ve memur emekli maaşlarının hesaplanmasında toplu sözleşme ile belirlenen rakamlar ve enflasyon oranları dikkate alınıyor. Türkiye'de il ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta memurlarının alacakları maaş oranları da belediyeler tarafından bu oranlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Unvan ve derecelere göre zabıtaların alacakları maaş oranlarında da değişiklik gösterebilir. 2022 yılı için zabıta ve memur maaşları da yine 6 aylık enflasyon rakamları merkeze alınarak yapılacak. Bu yıl için ayrıca ek zamlar da görüşülüyor.