3 Ocak 2022 Zabıta Maaşları Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Zabıta Maaşı Enflasyon Farkı Zammı Ne?

2022 yılının gelmesiyle birçok meslek grubunda yeni yıldan itibaren uygulanacak zamlı maaşlar merak edilmeye başladı. Asgari ücretin de belirlenmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve memur emeklilerinin zam beklentileri de bir hayli artmış durumda. Türkiye genelinde birçok belediyede görev yapan zabıta memurlarının maaşlarında yapılacak zamlar ise merak edilen konuların başında gelmeye devam ediyor. 3 Ocak'ta açıklanacak 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre zabıta maaşlarında Ocak 2022 zam oranları belirlenecek. İşte 2022 Ocak ayında zabıta ve memur maaşlarına ilişkin tüm detaylar… Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de
2022 Ocak Ayı Zamlı Zabıta Maaşı Ne Kadar Oldu?
2021 yılında ise zabıta memurları için 9/1 derecede bir kişi için 5 bin 410 TL maaş belirlenmişti. 2022 Ocak ayında ise yapılacak yüzde 5'lik zam oranıyla birlikte zabıtaların 5 bin 738 lira maaş alması sağlanacak. Ancak yeni rakamların belli olmasının ardından 2022 Ocak ayında, Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla söz konusu maaş oranının artması bekleniyor.
2022 Memur ve Zabıta Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?
Türkiye'de memur ve memur emekli maaşlarının hesaplanmasında toplu sözleşme ile belirlenen rakamlar ve enflasyon oranları dikkate alınıyor. Türkiye'de il ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta memurlarının alacakları maaş oranları da belediyeler tarafından bu oranlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Unvan ve derecelere göre zabıtaların alacakları maaş oranlarında da değişiklik gösterebilir. 2022 yılı için zabıta ve memur maaşları da yine 6 aylık enflasyon rakamları merkeze alınarak yapılacak. Bu yıl için ayrıca ek zamlar da görüşülüyor.
Zabıta Nasıl Olunur, Zabıta Olma Şartları Nelerdir?
Türkiye genelinde tüm il ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta memurları, her yıl ilgili belediyeler tarafından belirlenen bir takım şartlara göre seçilmektedir. KPSS puanlarına göre başvuru yapan zabıtalar için özel ve genel bazı şartlar aranır. Bu şartlar kısaca şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Erkekler için en az 1.75 cm, kadınlarda 1.65 cm boya sahip olmak.
- En az lise mezunu olmak.
- KPSS ilgili puan türünden yeterli puanı almak.
- 30 yaşından büyük olmamak.
- Memur olma genel şartlarına haiz olmak.