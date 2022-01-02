3 Ocak 2022 Hakim Maaşları Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Hakim Maaşı Enflasyon Farkı Zammı Ne Kadar?



2022 Ocak Ayı Hakim Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı için derece ve diğer unsurlara göre değişmekle beraber ortalama olarak hakim maaşları 11 bin 957 TL olarak belirlenmiştir. En düşük dereceden itibaren kademeli şekilde derece atladıkça hakimlerin aldıkları maaşlarda artmaktadır. Öte yandan idari hakim maaşları da benzer kıstaslara göre belirlenmektedir.

Yeni Başlayan Hakim/Savcı Maaşları Ne Kadar?

2021 yılı için mesleğe yeni başlayan hakim ve savcı maaşları benzer seviyelerde görülmektedir. Derece ilerledikçe alınan maaş oranları da artmaktadır. 2022 yılında ise enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından hakim ve savcı maaşlarında da ciddi oranda zam yapılması bekleniyor. 8. derece savcı için 9 bin 636 TL olan maaş oranları, 2022 yılı için gelecek belirlenecek yeni zam oranlarının ardından artış gösterecek. Böylece yeni yıldan itibaren yeni göreve başlayan ve emekliliği gelen hakim ve savcıların maaşları ortalama 10 bin – 24 bin TL arasında seyredecek.