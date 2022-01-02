3 Ocak 2022 Hakim Maaşları Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Hakim Maaşı Enflasyon Farkı Zammı Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan hakimlerin 2022 yılında alacakları zamlı maaş oranları merak ediliyor. Türkiye genelinde tüm memur, emekli ve çalışanların maaşlarında 2022 Ocak ayı itibariyle yüksek oranda zam yapılması bekleniyor. Hakim ve savcı maaşları ise özellikle hakim – savcı adayları tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini almayı başardı. Memur maaşlarının belirlenmesine ilişkin unsurlara göre hesaplanan hakim maaşlarında yeni yılda zam beklentisi artmış durumda. İşte 2022 Ocak ayı hakim ve savcı zamlı maaş oranları, emekli ve yeni başlayan hakim maaş zammı hakkında tüm detaylar… Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de
2022 Ocak Ayı Hakim Maaşı Ne Kadar?
2021 yılı için derece ve diğer unsurlara göre değişmekle beraber ortalama olarak hakim maaşları 11 bin 957 TL olarak belirlenmiştir. En düşük dereceden itibaren kademeli şekilde derece atladıkça hakimlerin aldıkları maaşlarda artmaktadır. Öte yandan idari hakim maaşları da benzer kıstaslara göre belirlenmektedir.
Yeni Başlayan Hakim/Savcı Maaşları Ne Kadar?
2021 yılı için mesleğe yeni başlayan hakim ve savcı maaşları benzer seviyelerde görülmektedir. Derece ilerledikçe alınan maaş oranları da artmaktadır. 2022 yılında ise enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından hakim ve savcı maaşlarında da ciddi oranda zam yapılması bekleniyor. 8. derece savcı için 9 bin 636 TL olan maaş oranları, 2022 yılı için gelecek belirlenecek yeni zam oranlarının ardından artış gösterecek. Böylece yeni yıldan itibaren yeni göreve başlayan ve emekliliği gelen hakim ve savcıların maaşları ortalama 10 bin – 24 bin TL arasında seyredecek.
2022 Emekli Hakim Maaşları Ne Kadar?
2022 Ocak ayından itibaren hakim ve savcı maaşlarına yapılacak zam oranlarının ardından emekli maaşlarında da oranlar netleşecek. 2021 yılı için 1. sınıf hakim ve savcı olan kişiler için 14 bin 957 TL maaş hesaplanmıştı. Yeni yılda uygulanacak maaş zam oranları ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.
Yeni ayrılan 1. sınıf hakim ve savcı için belirlenen emekli ikramiyesi ise 142 bin 231 TL olarak hesaplanıyordu. Diğer hakim ve savcılar için ise bu oran 94 bin 399 TL oranında hesaplama yapılmaktadır. Ancak yeni yıldan itibaren 2022 yılı ile beraber açıklanacak yeni zam oranlarına göre emekli hakim ve savcı maaşlarında da oranlar değişecek.