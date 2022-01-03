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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 10:42
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    • 03.01.2022 10:48
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    2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları! Emekli ve memur maaş zammı hesaplama

    2022 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar doğrultusundan merak hususu oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında memur ve emeklinin zam seviyesi da netleşecek. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu senenin ilk 6 aylık enflasyonu seviyesinde zamlı alacak. Peki, 2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları!

    Memur emekli maaş zammı amacıyla beklenilen açıklama bugün geldi. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında memur ve memur emekli maaş zamları da belirlenmiş olacak. Peki, emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet programı SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor. Peki Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de

    MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

    Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

    Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

    Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.

    BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

    En düşük memur maaşı 4.176,11 TL

    SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş

    SSK 2000 sonrası 2 bin 041 lira

    Bağkur esnaf: 2 bin 948

    Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet programı SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

    BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

    Bağkur hesaplama amacıyla aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula opsiyonuna tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

    1. Aylığınız 4/b sisteminde durumu hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup aşağı yukarı bir değerdir.

    2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

    3. Hizmet verileri kurallara makul girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

    4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti tespit edilen vatandaşlar amacıyla de aylık hesaplanamaz. Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz manasına gelmez.

    EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

        3 AYRI DÖNEMDE HESAPLANIYOR

        İşçi emeklilerinin maaşında, 2000 evveli, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 ardından oluşturulan üç ayrı hesaplama birleştirilecek günümüz aylıklar hesaplanıyor.

        2000'den önceki çalışma süreleri amacıyla memur maaş katsayısı, gösterge ve aylık bağlama seviyesi çarpılıyor. Bu devrede aylık bağlama seviyesinin oran olarak yüksek olması nedeniyle, 2000 evveli devredeki çalışmaların emekli aylığına yansıması olumlu oluyor, bu devredeki çalışma zamanı ne kadar uzunsa, maaşa o kadar pozitif yansıyor.

        2000'den ileri devreler amacıyla ehemmiyete alınan "ortalama aylık kazanç", işçinin prime temel kazançlarının, emeklilik dilenen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor.

        1 Ekim 2008 ardından ise, 2000'li yıllardan beri yüzde 75'ten aşağı düşürülen aylık bağlama seviyesinin yüzde 50'ye kadar düştüğü devre olarak ilgi çekiyor. 2008'deki düzenlemenin ardından da aylık hesabında da milli gelirdeki yükselişin yüzde 100'ü yerine yüzde 30'unun ehemmiyete alınmasıyla, aylıklarda düşüş yaşandı.

        MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞI

        Memurların emekli aylıklarında memurun derecesi, kademesi, ek gösterge, hizmet senesi, kıdem senesi ve ek göstergesi belirleyici oluyor. 2008'deki düzenlemenin ardından da memurların da emekli aylığı bağlama seviyesi yüzde 50'ye düşüyor. Memurların bir süredir artırılmasını beklediği ek göstergeler de aylık hesaplamasında kritik ehemmiyet taşıyor.

        Yine SSK'lılar gibi üç devre üzerinden aylık hesaplamaları oluşturulan Bağ-Kur'lular da 2000 evveli devredeki çalışmaları amacıyla üstünlük sağlarken, 2008 ardından da bu grubun maaşında da düşüş görülüyor.
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