2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları! Emekli ve memur maaş zammı hesaplama

Memur emekli maaş zammı amacıyla beklenilen açıklama bugün geldi. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında memur ve memur emekli maaş zamları da belirlenmiş olacak. Peki, emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet programı SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor. Peki Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.

BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?