2022 emekli ve memur maaş zammı son dakika: Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL oldu? 2022 zamlı emekli memur maaşları kaç TL ödenecek?

2022 YILI OCAK AYI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.

2022 OCAK AYI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.