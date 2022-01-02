2022 emekli ve memur maaş zammı son dakika: Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL oldu? 2022 zamlı emekli memur maaşları kaç TL ödenecek?

Emekli ve memur maaş zammı 2022 son dakika: Emekli ve memur zammı için artık sona gelinmiş bulunuluyor. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş 3 Ocak 2022 maaş zamlarına kilitlenmiş durumda. Öte yandan maaş zamlarının yanında, refah payı, seyyanen zam ve ek ödeme tutarları da oldukça merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının yükselmesi sonrasında asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrasında gözler memur ve emekli maaş zamlarına dönmüştü. TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak. Peki,
Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç tl oldu? 2022 zamlı emekli memur maaşları ne kadar ödenecek? Kamu çalışanlarına seyyanen zam ve temmuz zammının öne çekilmesi de seçenek olarak masada. Ocak zammı yüzde 21.91 olursa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 279 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya gelecek. Kulislerde SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının ise yüzde 19.91 olması konuşuluyor. Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. İşte 2022 emekli ve memur zammı için tüm detaylar... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de
2022 YILI OCAK AYI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.
Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.
2022 OCAK AYI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.
Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.
Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.
Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.
MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.
Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.
Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.
MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM TALEBİ
Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.