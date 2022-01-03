Tek tek her şey açıklandı! 2022 taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları, kim kaç TL alacak? İşte emekli ve memur maaş zammı hesaplama

2022 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar doğrultusundan merak hususu oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında memur ve emeklinin zam seviyesi da netleşecek. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu senenin ilk 6 aylık enflasyonu seviyesinde zamlı alacak. Peki, 2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.
2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:
|
|
Unvanlar
|
Derece
|
Net görev aylığı
|
2021 Temmuz
|
2022 Ocak
|
Genel Müdür
|
1/4
|
16.110
|
21.330
|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
8.493
|
11.188
|
Memur- (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
5.205
|
6.854
|
Öğretmen
|
1/4
|
6.553
|
8.668
|
Kaymakam 1. Sınıf
|
1/4
|
14.792
|
19.510
|
Başkomiser
|
3/1
|
8.488
|
11.162
|
Polis memuru
|
8/1
|
7.383
|
9.706
|
Uz. Doktor
|
1/4
|
10.093
|
13.312
|
Hemşire- (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
6.349
|
8.351
|
Mühendis
|
1/4
|
8.669
|
11.440
|
Teknisyen- (Lise Mezunu)
|
11/1
|
5.417
|
7.132
|
Profesör
|
1/4
|
13.936
|
18.369
|
Araştırma Görevlisi
|
7/1
|
8.226
|
10.809
|
Vaiz
|
1/4
|
6.810
|
9.003
|
Avukat
|
1/4
|
8.277
|
10.934
|
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet programı SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
Bağkur hesaplama amacıyla aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula opsiyonuna tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde durumu hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup aşağı yukarı bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet verileri kurallara makul girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti tespit edilen vatandaşlar amacıyla de aylık hesaplanamaz. Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz manasına gelmez.
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