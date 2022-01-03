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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 09:04
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    • 04.01.2022 09:04
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    Tek tek her şey açıklandı! 2022 taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları, kim kaç TL alacak? İşte emekli ve memur maaş zammı hesaplama

    Memur emekli maaş zammı amacıyla beklenilen açıklama bugün geldi. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında memur ve memur emekli maaş zamları da belirlenmiş oldu. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi. Peki Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan açıkladı! 2022 taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları!

    2022 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar doğrultusundan merak hususu oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında memur ve emeklinin zam seviyesi da netleşecek. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu senenin ilk 6 aylık enflasyonu seviyesinde zamlı alacak. Peki, 2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

    Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

    2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

    Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

    Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

    Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:

    Unvanlar

    Derece

    Net görev aylığı

    2021 Temmuz

    2022 Ocak

    Genel Müdür

    1/4

    16.110

    21.330

    Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

    1/4

    8.493

    11.188

    Memur- (Üniversite Mezunu)

    9/1

    5.205

    6.854

    Öğretmen

    1/4

    6.553

    8.668

    Kaymakam 1. Sınıf

    1/4

    14.792

    19.510

    Başkomiser

    3/1

    8.488

    11.162

    Polis memuru

    8/1

    7.383

    9.706

    Uz. Doktor

    1/4

    10.093

    13.312

    Hemşire- (Üniversite Mezunu)

    5/1

    6.349

    8.351

    Mühendis

    1/4

    8.669

    11.440

    Teknisyen- (Lise Mezunu)

    11/1

    5.417

    7.132

    Profesör

    1/4

    13.936

    18.369

    Araştırma Görevlisi

    7/1

    8.226

    10.809

    Vaiz

    1/4

    6.810

    9.003

    Avukat

    1/4

    8.277

    10.934

    (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet programı SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

    BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

    Bağkur hesaplama amacıyla aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula opsiyonuna tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

    1. Aylığınız 4/b sisteminde durumu hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup aşağı yukarı bir değerdir.

    2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

    3. Hizmet verileri kurallara makul girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

    4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti tespit edilen vatandaşlar amacıyla de aylık hesaplanamaz. Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz manasına gelmez.

    EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

        3 AYRI DÖNEMDE HESAPLANIYOR

        İşçi emeklilerinin maaşında, 2000 evveli, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 ardından oluşturulan üç ayrı hesaplama birleştirilecek günümüz aylıklar hesaplanıyor.

        2000'den önceki çalışma süreleri amacıyla memur maaş katsayısı, gösterge ve aylık bağlama seviyesi çarpılıyor. Bu devrede aylık bağlama seviyesinin oran olarak yüksek olması nedeniyle, 2000 evveli devredeki çalışmaların emekli aylığına yansıması olumlu oluyor, bu devredeki çalışma zamanı ne kadar uzunsa, maaşa o kadar pozitif yansıyor.

        2000'den ileri devreler amacıyla ehemmiyete alınan "ortalama aylık kazanç", işçinin prime temel kazançlarının, emeklilik dilenen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor.

        1 Ekim 2008 ardından ise, 2000'li yıllardan beri yüzde 75'ten aşağı düşürülen aylık bağlama seviyesinin yüzde 50'ye kadar düştüğü devre olarak ilgi çekiyor. 2008'deki düzenlemenin ardından da aylık hesabında da milli gelirdeki yükselişin yüzde 100'ü yerine yüzde 30'unun ehemmiyete alınmasıyla, aylıklarda düşüş yaşandı.

        MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞI

        Memurların emekli aylıklarında memurun derecesi, kademesi, ek gösterge, hizmet senesi, kıdem senesi ve ek göstergesi belirleyici oluyor. 2008'deki düzenlemenin ardından da memurların da emekli aylığı bağlama seviyesi yüzde 50'ye düşüyor. Memurların bir süredir artırılmasını beklediği ek göstergeler de aylık hesaplamasında kritik ehemmiyet taşıyor.

        Yine SSK'lılar gibi üç devre üzerinden aylık hesaplamaları oluşturulan Bağ-Kur'lular da 2000 evveli devredeki çalışmaları amacıyla üstünlük sağlarken, 2008 ardından da bu grubun maaşında da düşüş görülüyor.

        Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.

        Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

        2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.
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        Haberler Ekonomi Tek tek her şey açıklandı! 2022 taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları, kim kaç TL alacak? İşte emekli ve memur maaş zammı hesaplama
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