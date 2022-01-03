Tek tek her şey açıklandı! 2022 taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları, kim kaç TL alacak? İşte emekli ve memur maaş zammı hesaplama

2022 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar doğrultusundan merak hususu oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında memur ve emeklinin zam seviyesi da netleşecek. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu senenin ilk 6 aylık enflasyonu seviyesinde zamlı alacak. Peki, 2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.



2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.



Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.



Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.



Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle: