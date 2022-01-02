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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 06:11
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    • 03.01.2022 06:15
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    3 Ocak 2022 altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Sabahın ilk dakikalarıyla birlikte binlerce kişi altın fiyatlarına odaklandı. Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 780,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Ocak 2022 altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Binlerce kişinin birikim ya da yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 780,20 liradan tamamlamıştı. Peki, 3 Ocak 2022 altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte alış satış fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 780,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 780,20 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 758,80 759,00 780,00 780,20
    Cumhuriyet Ata Lira 5.002,00 5.023,00 5.140,00 5.161,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 692,20 696,20 711,35 715,35
    Lira(Tam) Ziynet 4.888,00 4.908,00 5.023,00 5.043,00
    Yarım Ziynet 2.444,00 2.454,00 2.512,00 2.522,00
    Çeyrek Ziynet 1.222,00 1.227,00 1.256,00 1.261,00

        ALTININ KİLOGRAMI 776 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 754 bin 500 lira, en yüksek ise 787 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 776 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 510 milyon 481 bin 829,97 lira, işlem miktarı ise 668,72 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 514 milyon 176 bin 60,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 3 Ocak 2022 altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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