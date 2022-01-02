3 Ocak 2022 altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Binlerce kişinin birikim ya da yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 780,20 liradan tamamlamıştı. Peki, 3 Ocak 2022 altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?