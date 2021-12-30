Nureddin Nebati Fed'i ve doları 5 ailenin yönettiğini ifşa etti! Amerikalı ve İngiliz ekonomistler çılgına döndü

Bakan CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Merkez Bankası'nın 'bağımsız' olduğu yönünde açıklamalar yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Amerikan Merkez Bankası böyle mi davranıyor, Biden bir şey söylüyor, onu yapıyorlar mı?" diye sordu.
"Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki… 5 tane aile" ifadesini kullandı.
İşte o diyalog:
Ahmet Hakan: Merkez Bankası bağımsız mı değil mi?
Bakan Nebati: Bence bağımsız. Niye bence?
MERKEZ BANKASI SADECE ARAÇ BAĞIMSIZLIĞINA SAHİPTİR
Bakan Nebati: Şimdi dünyadaki bütün merkez bankaları hükümetin araçları doğrultusunda araçlar bağımsızlığa sahiptir. Merkez Bankası da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin amaçları doğrultusunda araçlarını bağımsız bir şekilde kullanır.
PARADİGMA DEĞİŞTİ
Ahmet Hakan: Ha şöyle deniyor. Deniyor ki; "ya kardeşim ekonominin kendine özgü kuralları var. Hükümet Merkez Bankası'na talimat verip 'şöyle yap böyle yap diyemez' O kendi ekonomi kuralları çerçevesinde kendi kararlarını alır."
Bakan Nebati: Ya bu paradigma değişikliğini görmek istemiyorlar.
Ahmet Hakan: Bu paradigma değişti mi?
Bakan Nebati: Bu paradigma değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Londra'dan Washington'dan şuradan buradan yazılmış kurallarla yönetilecek bir banka değil.
Ahmet Hakan: Bu evrensel kural değil mi mesela?
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