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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 13:38
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    • 30.12.2021 14:14
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    Nureddin Nebati Fed'i ve doları 5 ailenin yönettiğini ifşa etti! Amerikalı ve İngiliz ekonomistler çılgına döndü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam katıldığı canlı yayında Dünyayı yöneten yerleşik sistemin başrollerine çok çarpıcı bir atıf yaptı. Fed'in bağımsız olmadığını vurgulayan Nebati, "Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki… 5 tane aile" dedi. Amerikalı ve İngiliz ekonomistler Bakan Nebati'nin bu açıklaması sonrası olağan dışı bir şekilde çok sert tepki göstermeye başladı. Öte yandan ABD'nin para politikasını dolayısıyla siyasetini bu ailelerin yönettiği çokça kez dillendiriliyordu. İşte o siyonist aileler...

    takvim.com.tr
    Nebati ifşa etti, Amerikalı ekonomistler çılgına döndü

    Dünyayı yöneten aileler ilk kez bu kadar üst perdeden dillendirildi. Bakan Nebati'nin canlı yayında 5 büyük aileye vurgu yapması sonrası Amerikalı ve İngiliz gazeteciler aşırı derecede rahatsız oldu.

    Peki bu aileler kimlerden oluşuyor? Güçleri ne? Hangi amaç doğrultusunda hareket ediyorlar?

    Bakan CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Merkez Bankası'nın 'bağımsız' olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Amerikan Merkez Bankası böyle mi davranıyor, Biden bir şey söylüyor, onu yapıyorlar mı?" diye sordu.

    "Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki… 5 tane aile" ifadesini kullandı.

    İşte o diyalog:

    Ahmet Hakan: Merkez Bankası bağımsız mı değil mi?

    Bakan Nebati: Bence bağımsız. Niye bence?

    MERKEZ BANKASI SADECE ARAÇ BAĞIMSIZLIĞINA SAHİPTİR

    Bakan Nebati: Şimdi dünyadaki bütün merkez bankaları hükümetin araçları doğrultusunda araçlar bağımsızlığa sahiptir. Merkez Bankası da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin amaçları doğrultusunda araçlarını bağımsız bir şekilde kullanır.

    PARADİGMA DEĞİŞTİ

    Ahmet Hakan: Ha şöyle deniyor. Deniyor ki; "ya kardeşim ekonominin kendine özgü kuralları var. Hükümet Merkez Bankası'na talimat verip 'şöyle yap böyle yap diyemez' O kendi ekonomi kuralları çerçevesinde kendi kararlarını alır."

    Bakan Nebati: Ya bu paradigma değişikliğini görmek istemiyorlar.

    Ahmet Hakan: Bu paradigma değişti mi?

    Bakan Nebati: Bu paradigma değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Londra'dan Washington'dan şuradan buradan yazılmış kurallarla yönetilecek bir banka değil.

    Ahmet Hakan: Bu evrensel kural değil mi mesela?

    EVRENSEL KURAL DİYE BİR ŞEY YOK UYDURMA | O ÇERÇEVEDEN ÇIKTIK BİZ

        Bakan Nebati: Bu bir evrensel kural değil. Birilerinin öne sürdükleri bir kuraldır. Bunların evrensel kurallarına göre dünyadaki 125 ülke yanış yapıyor. Nedir o yanlış biliyor musunuz? Enflasyonun altında faiz veriyor. 125 ülke nasıl oluyor bu? Ne demek nasıl evrensel kural oluyor bu ya? Birileri uyduruyor. Sonra biz de o uydurdukları çerçevenin dışına çıkamıyoruz. Çıktık biz.

        Bakan Nebati: Merkez bankaları para politikalarını maliye politikalarıyla ve iktidarı oluşturan siyasal gücün amaçları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Bağımsızlık kullandığı araçlardadır.

        Ahmet Hakan: Amerikan Merkez Bankası böyle mi davranıyor?

        Bakan Nebati: Böyle davranıyor. Böyle bir şey olabilir mi?

        Ahmet Hakan: Yani orada Biden bir şey söylüyor onu yapıyorlar mı?

        5 AİLE FED'İ YÖNETİYOR

        Bakan Nebati: Amerikan Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda yaparlar yada yapmazlar. Yalnız şu da var, Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki 5 tane aile.

        Ahmet Hakan: O başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Peki. [Gülüyor]

        Bakan Nebati: [Gülüyor]

        İNGİLİZ VE AMERİKALI EKONOMİSTLERİ ÖFKELENDİRDİ

        Bu sözler sonrası Osmanlı Orta Doğu ve Yahudiler hakkında araştırmalar yapan Amerikalı akademisyen Doç. Dr Louis Fishman adete deliye döndü.

        Fishman Twitter hesabından ABD merkezli CNN'i etiketliyerek, "Türkiye'nin Maliye Bakanı CNN Türk'te ABD Merkez Bankası'nın Amerikan kamuoyuna değil, 5 ailenin elinde olduğuna dair bir komplo teorisi yayıyor. @CNN Türkiye'deki iştirakinden günlük haberler." sözlerini sarf etti.

        Londra güdümlü uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi İngiliz ekonomist Timothy Ash sert sözler kullanarak, "Bu Türkiye için delice ve utanç verici. Türkiye'nin kilit mevkilerde profesyonellere ihtiyacı var." dedi.

            Amerikalı birçok ekonomist de Fishman'ın paylaşımını alıntılıyıp bu aileleri korumaya geçti. Yalanlayanların aksini kanıtlayacak hiçbir delil sunmadan Bakan Nebati'ye karşı iğneliyici ifadelerle saldırıya geçmesi dikkat çekti.

            PEKİ KİM BU AİLELER?

            Amerikan Merkez Bankası (Fed) doları basan kurumdur. ABD devleti ve hazinesinin Fed'de hiçbir hissesi bulunmuyor. Dolayısıyla dolar Amerika'nın parası olmuyor. Dolar Fed'e aittir. Fed, doları ABD'ye faiz koyarak borç satar. Öte yandan 2021 itibariyle 30 trilyon doları aşkın borçlu olduğu tahmin edilen ABD dünyanın en borçlu ülkesidir.

            Fed'in kurucuları Rockefeller'in de içinde olduğu 8 aileden oluşuyor. Küresel dolar hâkimiyetini Fed oluşturduğu ekonomi çevrelerince bilinen ama dillendirilmeyen bir gerçek.

            KORKUNÇ BİR TEFECİLİK

            Fed karşılıksız bastığı parayı bankalara borç veriyor ve faiz alıyor. ABD hazinesinin boş tahvillerini de satın alarak büyük gelir sağlıyor.

            İŞTE FED'İ KURAN GİZEMLİ 8 AİLE

            Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi, Goldman Sachs ailesi, Lehman Brothers ailesi, Kuhn Loebs ailesi, Warburg ailesi, Lazard ailesi, Moses Seifs ailesi...

                En büyük hisseler Rockefeller, Rothschild, Warburg ailesine aittir. Bu aileler birbirlerine kız alıp verir.

                ABD dışında yaşayan 4 aileyse şöyle:

                1. Rothschild ailesi (The Rothschilds of Paris and London)

                2. Warburg ailesi (Warburgs Bank of Hamburg)

                3. Lazard ailesi (The Lazards Brothers of Paris)

                4. Moses Seifs ailesi (The Israil Mosses Seifs of Rome)

                Dolayısıyla ABD'nin mevcut politikalarının bu ailelerin istekleri ve kabulleri olmadan dizayn edilmesi mümkün değil.

                Fed'in hissedarları olan bankalar şöyle:

                Rothschild Bank of London

                Warburg Bank of Hamburg

                Rothschild Bank of Berlin

                Lehman Brothers of New York

                Lazard Brothers of Paris

                Kuhn Loeb Bank of New York

                Israel Moses Seif Banks of Italy

                Goldman, Sachs of New York

                Warburg Bank of Amsterdam

                Chase Manhattan Bank of New York

                "BURADAKİ HER ŞEYİ VE TÜM DIŞ İŞLERİMİZİ KONTROL EDİYORLAR"

                Bu korkunç büyüklükteki hakimiyete az da olsa tepki geliyor. Temsilciler Meclisi üyesi McFadden bakın ne demiş:

                "Hiçbir kişi veya kuruluş Federal Reserv kurulu ve Federal Reserv bankalarını işleten kibirli kredi tekellerinden daha fazla güç sahibi değildir. Buradaki her şeyi ve tüm dış işlerimizi kontrol ediyor, kendi iradesiyle siyasi iktidarlar oluşturuyor. Ve yok ediyor. Bunlar Amerika'nın tüm milli borcunu ödemeye yetecek kadar parayı soymuşlardır."

                FED'İ BÖYLE ELE GEÇİRDİLER

                Fed Kanunu'nu Kongre'den geçirmeye çalışan önceki girişimlerden başarısızlığı uğrayınca bu zengin siyonist aileler Woodrow Wilson'un başkanlık kampanyasını fonladı. Willson da aldığı paralar karşılığında onlara Fed Kanunu'nu imzalama sözü verdi.

                1913 yılında banker Rockefeller'in anne tarafından büyükbabası Nesol Aldrich adlı senatör kritik bir zamanlamayla Fed Kanunu'nu Kongre'ye getirdi.

                    Yaklaşan Christmas tatili için Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörlerin Washington'dan ayrılmalarını hesap edilerek, salondaki az sayıda kişinin el kaldırmasıyla kanun kabul edildi.

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                    Haberler Ekonomi Nureddin Nebati Fed'i ve doları 5 ailenin yönettiğini ifşa etti! Amerikalı ve İngiliz ekonomistler çılgına döndü
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