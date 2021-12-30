Nureddin Nebati Fed'i ve doları 5 ailenin yönettiğini ifşa etti! Amerikalı ve İngiliz ekonomistler çılgına döndü

"Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki… 5 tane aile" ifadesini kullandı.

İşte o diyalog:

Ahmet Hakan: Merkez Bankası bağımsız mı değil mi?

Bakan Nebati: Bence bağımsız. Niye bence?

MERKEZ BANKASI SADECE ARAÇ BAĞIMSIZLIĞINA SAHİPTİR

Bakan Nebati: Şimdi dünyadaki bütün merkez bankaları hükümetin araçları doğrultusunda araçlar bağımsızlığa sahiptir. Merkez Bankası da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin amaçları doğrultusunda araçlarını bağımsız bir şekilde kullanır.

PARADİGMA DEĞİŞTİ

Ahmet Hakan: Ha şöyle deniyor. Deniyor ki; "ya kardeşim ekonominin kendine özgü kuralları var. Hükümet Merkez Bankası'na talimat verip 'şöyle yap böyle yap diyemez' O kendi ekonomi kuralları çerçevesinde kendi kararlarını alır."

Bakan Nebati: Ya bu paradigma değişikliğini görmek istemiyorlar.

Ahmet Hakan: Bu paradigma değişti mi?

Bakan Nebati: Bu paradigma değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Londra'dan Washington'dan şuradan buradan yazılmış kurallarla yönetilecek bir banka değil.

Ahmet Hakan: Bu evrensel kural değil mi mesela?

EVRENSEL KURAL DİYE BİR ŞEY YOK UYDURMA | O ÇERÇEVEDEN ÇIKTIK BİZ