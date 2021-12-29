TCMB 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılında, Rezerv Opsiyon Mekanizması'nın tamamen sonlandırılacağını, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceğini duyurdu.

2022 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde yayımlandı. 2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi 8 maddede özetlendi.

Raporda, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulandı. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu belirtilen raporda, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı kaydedildi.

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceğinin altı çizilen raporda, TCMB'nin temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu bildirildi.