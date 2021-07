Mel Gibson'dan Rothschild’leri anlatan film: “Yeni Dünya Düzeni

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in Mel Gibson'ın Rothschild'leri anlatan "Yeni Dünya Düzeni" adlı filmi bugünkü köşesine taşıdı.



İşte Diler'in o yazısı;



İSTANBUL'DAN biraz uzaklaştım.

İnternete girmeden uzunca bir süre kenarda olan biteni izlemeye gayret ettim.

Kripto paralar, Pegasus casus yazılım, Tunus'ta darbe, Kıbrıs çıkışı gibi birkaç önemli konuyu not ettim.

Ancak hem sokaklarda hem karar merkezlerinde KÜRESEL oyunun yeterince anlaşılmadığını gördüm. YİNE! Forma aşkıyla ve aklı kıt isimlerin çıkışlarıyla bir adım daha öteye gidilemez. 80'lerde 90'larda yaptıkları gibi yine Türkiye'yi içeri hapsedip ufku karartmak isteyenler var. Hep vardı.

Çoğu da görevli. Artık SIR da değil...

Daha önce de buraya taşıdım. Pandeminin baş göstermesi, Trump'ın kenara alınması, Çin'in hedefe yerleştirilmesi, aşının hayatımıza öyle ya da böyle giriyor olması, yapay zeka ve çip ile nesnelerin interneti geleceğin köşe taşlarını oluşturmakta. "2034'TE DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK" diyenlere iyi bakın. Savaşı anlatıyorlar, ancak içinde İNSAN YOK. Her şey insansız.

Yazılımla çiple ülkeleri esir almaktan söz etmekteler...

Gidilen yol belli...

Biden'ın gelir gelmez ÇİP işine abandığını birkaç kez anlattım. TAYVAN ve TAYVANLI şirketlerle aradaki bağı nasıl güçlendirdiğini paylaştım.

ABD'ye yakın olan JAPON SOFTBANK'ın yeni oyuncu olarak sahne aldığını tek tek yazdım.

SOFTBANK CEO'su Masayoshi Son "Mayer Amschel Rothschild 19. yüzyılda sanayi devrimi için bir sermaye sağlayıcısıydı. Sanayi devrimiyle birlikte insanın yerini makineler aldı.

Şimdi ise bilgi devriminin içinden geçiyoruz.

Makinaların yerini yapay zeka alacak. Bunu da biz yapacağız..." dedi.

Aslında ROTHSCHILD AİLESİNİN EGEMENLİĞİNİ BİTİRMEYE GELDİKLERİNİ DE AÇIKLAMIŞ oldu...

ABD'deki TEKNOLOJİ şirketlerine girip bakarsanız yeni dünya için nasıl hazırlık yaptıklarını çok net görürsünüz...

Hayatımıza girmediğini düşündüğümüz isimlerini bilmediğimiz bu muazzam şirketler geleceği örüyor...

Bakın biraz daha açalım konuyu...

Türkiye'de belki sadece ben ısrarla yazdım ancak dünyada benim gibi gören çok kişi vardı.

Zaten savaşın arka planı da buydu. Bu savaşın Türkiye'deki gölgesine yeterince girmedim.

Giremedim de... Ancak burası savaşın ana merkezi. Bunu not edin...

2019'da dedikoduları çıkmıştı. Ve çok önemsemiştim... Konu MEL GIBSON'dı...

Hz. İsa ile ilgi çektiği filmden sonra ciddi ambargo yiyen Gibson sonra unutulmaz bir savaş filmiyle geri döndü.

Şimdi ise taşları yerinen oynatacak adımı atıyor...

Öyle böyle değil hem de...

Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Mel Gibson, Rothschild ailesini konu alan filmin hazırlıklarını tamamladı.

"Yeni Dünya Düzeni" adlı film için start verdi. 150 milyon dolarlık film şimdiden büyük tartışma başlattı.

Filmde, Rothschild ailesinin en kötü adamı Whitelaw Rotshchild'i canlandıracak olan Mel Gibson, Dünya Bankası, IMF, CFR, Birleşmiş Milletler'i kullanarak ülkeleri nasıl borçlandırdığını beyaz perdeye aktaracak.

"Elinde çok önemli dokümanlar var.

Tamamen gerçekleri beyaz perdeye taşıyacağım" diye konuşan Gibson'a karşı AİLE de sessiz kalmayacaktır. Net olan Mel Gibson'ın DEĞİŞEN DÜNYAYI HABER VERDİĞİDİR!

Avustralyalı ünlü yazar Suzanne Seddon, Rothschild ailesinin Gibson'ı cezalandırmak için her adımı atacağı, filmin yayınlanacağı ülkelerde de ailenin adımlarını göreceklerini söyledi. Seddon şöyle devam etti: Mel Gibson'ı çok ağır şekilde cezalandırmak isteyen bir Rothschild ailesi var.

Gibson çok cesur bir adam. Üzerine oynanan tüm oyunlara rağmen geri adım atmadı. O filmle birlikte bir ailenin tüm gizli gücü ortaya çıkacak...

Sanayi devriminin arkasında olan parayı yöneten ülkelerin kaderini belirleyen AİLELERİN başında gelen ROTHSCHILDLER neden şimdi beyaz perdeye iniyor! 200 yıldır sahnede olan AİLE neden şimdi hedef olup tanıtılıyor? Neden daha önce kimse yapmadı? Ve Mel Gibson'a doküman yağdıranlar kim? AİLEYİ hedefe yerleştiren güç merkezi neresi? Böyle onlarca soru var! Bence şu an yeryüzünde röportaj yapılacak en önemli isim MEL GIBSON...

Mel Gibson'un Hollywood'la birlikte attığı adımı gelin isterseniz SOFTBANK CEO'su Masayoshi Son'un "YENİ ROTHSCHILD BİZ

OLACAĞIZ" sözüyle değerlendirelim... Ve bu iki gücün Türkiye'deki gölgelerini hiç ama hiç küçümsemeyin.

Sandığınızdan çok daha güçlülerdir...

Kitaplarda, dizilerde, tiyatrolarda, haberlerde göremeyeceğiniz pek +çok şeyi bu filmde göreceğiz gibi... Eğer film çekilir ve konuşulduğu gibi İÇERİK AİLEYİ anlatırsa çok kişi uyuyarak geçirdiği yıllarını düşünüp şu yakınmayı yapacaktır:

BİZ YAŞADIĞIMIZ HAYATIN ÖZNESİ DEĞİLİZ! HİÇ DE OLMAMIŞIZ...

Film gerçeklere bağlı çekilerse TARİHİN nasıl yazıldığını herkes görecektir... Konuşulan şey asla ve kat'a bir film değil çünkü... Yaşadığı hayatı anlamayanlar tarih yazamayacağı gibi tarih de onlar için tek satır yazmaz...