Londra'da yaşayan gizemli Rothschild dünyanın en zenginleri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz gün Edmond de Rothschild'in tek varisi Benjamin de Rothschild, kalbine yenik düşmüştü. Parayı ve büyük devletleri kontrol altında tuttuğu iddia edilen aile hakkında çok çarpıcı bilgiler geliyor..
Ani ölüm sonrası gözler dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesine çevrildi. Rothschild ailesinin aşçısı Emine Gülşen Sarıcan dünyaya yön veren ailenin sırlarını deşifre etti.
SARICAN A HABER'E KONUŞTU
İlk kez A Haber'e konuşan Sarıcan, ailenin aşçılık görevinden ayrılmak istemesiyle kendisine zorluk çıkarıldığını ifade etti.
Sarıcan, "Bana bizimle bir kere çalışan artık başkasıyla çalışamaz dediler" ifadelerini kullandı.
Emine Gülşen Sarıcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"2016 yılında gizemli bir telefonla Monaco'da esrarengiz bir aileye yemek yapmam için çağrıldım.
Malikanenin girişindeki garaj İstanbul'da en az 4 lüks araba galerisine bedeldi.
Evin patronu benimle Türkçe konuştu çok şaşırdım.
Türkçe bana yemekte mantı yapmamı söyledi.
Bana bizimle bir kere çalışan artık başkasıyla çalışamaz dedi.
Patronun babasının parmağında aslan amblemli yüzük vardı.
Patronun babası da benimle Türkçe konuştu soğan çorbası istedi.