Londra'da yaşayan gizemli Rothschild dünyanın en zenginleri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz gün Edmond de Rothschild'in tek varisi Benjamin de Rothschild, kalbine yenik düşmüştü. Parayı ve büyük devletleri kontrol altında tuttuğu iddia edilen aile hakkında çok çarpıcı bilgiler geliyor..