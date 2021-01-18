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    • 18.01.2021 20:23
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    ailesi için çalışan Türk aşçı 'dan 'e çok çarpıcı açıklamalar

    Dünyanın en güçlü ailesi olarak bilinen gizemli Yahudi 'in tek varisi , ani ölümü sonrası gözler dünyanın en zengin ailelerinden ailesine çevrildi. Rothschild ailesinin aşçısı dünyaya yön veren ailenin sırlarını açıkladı. İlk kez 'e konuşan Sarıcan, ailenin aşçılık görevinden ayrılmak istemesiyle kendisine zorluk çıkarıldığını ifade etti. Rothschild ailesinin Türk aşçısı 'dan çok çarpıcı sözler...

    Londra'da yaşayan gizemli Rothschild dünyanın en zenginleri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz gün Edmond de Rothschild'in tek varisi Benjamin de Rothschild, kalbine yenik düşmüştü. Parayı ve büyük devletleri kontrol altında tuttuğu iddia edilen aile hakkında çok çarpıcı bilgiler geliyor..

    Ani ölüm sonrası gözler dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesine çevrildi. Rothschild ailesinin aşçısı Emine Gülşen Sarıcan dünyaya yön veren ailenin sırlarını deşifre etti.

    SARICAN A HABER'E KONUŞTU

    İlk kez A Haber'e konuşan Sarıcan, ailenin aşçılık görevinden ayrılmak istemesiyle kendisine zorluk çıkarıldığını ifade etti.

    Sarıcan, "Bana bizimle bir kere çalışan artık başkasıyla çalışamaz dediler" ifadelerini kullandı.

    Emine Gülşen Sarıcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

    "2016 yılında gizemli bir telefonla Monaco'da esrarengiz bir aileye yemek yapmam için çağrıldım.

    Malikanenin girişindeki garaj İstanbul'da en az 4 lüks araba galerisine bedeldi.

    Evin patronu benimle Türkçe konuştu çok şaşırdım.

    Türkçe bana yemekte mantı yapmamı söyledi.

    Bana bizimle bir kere çalışan artık başkasıyla çalışamaz dedi.

    Patronun babasının parmağında aslan amblemli yüzük vardı.

    Patronun babası da benimle Türkçe konuştu soğan çorbası istedi.

    Ailenin Rothschild ailesi olduğunu dönüş yolunda internette araştırarak öğrendim."

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    Haberler Güncel Rothschild ailesi için çalışan Türk aşçı Emine Gülşen Sarıcan'dan A Haber'e çok çarpıcı açıklamalar