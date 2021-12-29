Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

20 ARALIK'TA NE OLDU?

Bu salınım çok uzun sürmeyecek. 3 ay süre ile, açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.

Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak. Doların yükseldiği falan yok. Bu, salınımların kendi haline gelmesi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi; sosyal medya, troller, siyasal partilerin temsilcileri... Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler.



Bir siyasal iktidar, seçime 1.5 yıl var, seçime giderken dövize yükseltmeyi göze alır mı? Almaması gerekir çünkü Türkiye'de herkes dolara bakar.

MUHALEFETE MESAJ

Muhalefet partisi için çok büyük bir imkan elde edilmiş. 'Geliyor gelmekte olan' diyor. Onların sloganını kullanıyorsun diyorlar, onların kullandığı her şeyi kullanacağım, onlara bir şey bırakmayacağım. Şunu bilsinler: Geldi, gelmekte olan geldi.

"KÜÇÜK YATIRIMCILARI DÖVİZ ALMAYA TEŞVİK ETTİLER"

Tamamen psikolojik bir harpti, bu harpte zirveye ulaştılar 20 Aralık'a kadar. Küçük yatırımcılara zarar veren de onlardır. Sahte belgeler yayınladılar. 52 firma bu yıl halka açıldı, tarihi rekor kırıldı. Bunları da öyle bir noktaya getirdiler ki gerçekliği olmayan bir şekilde küçük yatırımcıyı Döviz almaya ikna ettiler.



Son 3 aylık operasyon içerideki küçük yatırımcılar başta olmak üzere kurumların da verdiği algı operasyonu, psikolojik harpti. Bu insanların ahı, maddi olarak zararlarını kim karşılayacak? Küçük yatırımcı kimler tarafından aldatıldığını bilsin. 19 yıllık iktidarız biz, aldatan ve ağlayan olmadı.

DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİ: HAYATININ EN BÜYÜK FALSOSUNU YAPTI

MB başkanlığı yapmış bir kişi "Tam alım zamanı, gidin alın" diyorsa, hayatının en büyük falsosunu yaptı. Bizim açımızdan da en önemli kazanım şu: Size kılavuzluk yapanın derdi siz değilsiniz, derdi başka bir şey.

"'DÖVİZ GİDİYOR' DİYENE DAVA AÇIN"

Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum: Kim ki döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış şeye yönlendirdiler.

Ekonomik modeller dünyada sürekli değişiyor. Türkiye 2002 yılında yola çıkarken bir model çizdi ve bu modelle yürüdü AK Parti iktidarıyla. Ucuz döviz, cari açık fazla, yurtdışından bol bol sıcak para getir ve borçlan. O dönemin koşulları bunu gerektiriyordu. 2013 yılında bir şeyin farkına vardı Türkiye: Enflasyon düşmüş, faiz onun da altında, şahane bir tablo. Ama sorunları görüyor. TL'nin değeri yüzde 110'a çıkmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56, 'İmdat' diyor rakamlar. Cari açık veriyorsun, en tehlikelisi de çok sıcak para var. Makroekonomik göstergeler işaret veriyor, cumhurbaşkanımız da bu yönde adımlar atmaya başlıyor.

Detaylar gelecek...