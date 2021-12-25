Antalya'nın 2022 hedefi, 2019'daki 15,6 milyon turist sayısını geçmek

Antalya'nın turizmde öncü şehir olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Şehrimiz turizm şehri, tüm sektörler turizme çıkıyor. Bu sebeple bütün firmalarımızla her aşamada bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu toplantılar turizm açısından önemli. 2022'nin turizmde çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. 2022 turizm verilerinde, 2019'un (15 milyon 644 bin 108) rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğiz. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir yıl geliyor." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelede önemli aşamaya gelindiğini ifade eden Yazıcı, Antalya'nın hem tarım hem turizmin başkenti olduğunu söyledi.