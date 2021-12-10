Ekonomist Charles-Henry Monchau: "Türkiye için göstergeler pozitif, tedarik krizi fırsatlar doğurdu"





TÜRKİYE GÜÇLÜ ŞEKİLDE GERİ DÖNÜYOR

Turizm de çok güçlü bir şekilde geri dönüyor. İhracat oldukça güçlü bir şekilde büyüyor. İhracat, türk lirasına para birimleriyle arasındaki açığın azalması konusunda yardımcı oluyor. İşe alımlar çok güçlü bir şekilde devam ediyor bu da ekonominin çok hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Yeni göstergeler pozitif. Düşük faiz oranlarının faydalarını görmeye başladık. Ticari kredilerin çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz. Banka sistemleri iyi ve bu faydalı bir durum.

Türkiye ekonomisinin yıl sonunda çift haneli büyümesi bekleniyor. Bölgesel açıdan Türkiye ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Ekonominin güçlü olan kilit yanı, jeopolitik perspektiften baktığımızda Türkiye'nin farklı uygarlıkların ortasındaki çok önemli bir ülke olduğunu görüyoruz. Bu bence çok güçlü. Eğitim de çok daha güçlü bir hale geliyor. Bu da bazı yerel endüstrilere yardımcı oluyor. Turizmden ve ihracattan bahsettiğimizde çok iyi gidiyor ama endüstriyel sektöre bakalım. Dünya çapında tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanırken çok sayıda malı ithal etmeniz gerekiyor. Bu da ülkedeki bazı endüstrileri daha rekabetçi olma konusunda zorluyor. Borsaya baktığınızda bazı yerel endüstrilerin oldukça iyi gittiğini görüyorsunuz. Güçlü bir ihracatınız olduğunda, turizm olduğunda, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası arttığında insanlar iş sahibi oluyor, insanlar eğitim alabiliyor, krediye erişimleri oluyor. Yani bu sadece ihracat ve turizmle alakalı değil. Yerel ekonomi daha güçlü hale geliyor.