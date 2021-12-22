Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Türkiye’ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz

Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius bir tv kanalının sorularını yanıtladı.
Mobius, yeni ekonomik önlem paketinin TL'nin değer kaybı açısından oldukça olumlu bir adım olduğunun altını çizerken, Türkiye için en büyük makro riskin ihracat piyasasının kapatılması olduğunu söyledi.
Mobius'un ifadelerinde öne çıkanlar şunlar oldu:
Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adım iyi bir adımdı. Çünkü insanlara yardımcı oluyorlar ve TL'nin değer kaybı açısından iyi bir adım oldu. Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Çok fazla negatif bir şey yok.
Mesela ihracat yapan bir şirkete yatırım yapıyoruz. Daha ucuz lira olması o şirkete yardımcı oluyor. Geliri dolar veya euro cinsinden ama gideri TL cinsinden mi buna bakıyoruz.