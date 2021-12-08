Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi





MERKEZ DE DİKKAT ÇEKTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini yaptığı 23 Eylül'de 1 trilyon 643 milyar lira olan ticari krediler, 26 Kasım itibarıyla 118 milyar lira artarak 1 trilyon 761 milyar TL ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ticari kredilerde ilk faiz indiriminin yapıldığı tarihten önceki 2 ayda yaşanan artış 43 milyar lirada kalmıştı.



Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamadan önceki Para Politikası Kurulu karar metinlerinde ticari kredilerdeki daralmaya işaret ederken, son faiz indiriminin ardından yapılan açıklamada para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başlandığına dikkat çekti.