İnternette hedef 10 milyar TL! Döviz düştü vatandaşlar yılbaşı alışverişine başladı

YENİ YIL İLE MÜCEVHER SATIŞLARI DA ARTTI

Yılbaşı alışverişlerinde mücevherin de önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, özellikle kurda anormal artışların yaşandığı dönemde vatandaşların fiyatların daha da artacağı endişesiyle alışverişlerini artırdığını kaydetti. Bu nedenle taleplerin öne çekildiği bilgisini veren Güzeliş, "Yeni yılda mücevher her zaman en gözde ve en kalıcı hediyelik olarak ön plana çıkar. Bu yıl da satışlarımızda ciddi bir hareket söz konusu. Online satışlarımız da gayet iyi gidiyor. Ancak mücevherde her zaman mağazalar daha çok tercih edilir" dedi. Bu yılbaşında satışlarının geçen yıla kıyasla çok çok iyi olduğu bilgisini veren Güzeliş, en çok satılan ürünlerin kolye ve bilezik olduğunu söyledi.