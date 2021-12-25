22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Altın yükselir mi, düşer mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü verdiği mesajların hemen sonrasında dolar, euro ve altın fiyatlarında yüzde 40'ın üzerinde bir düşüş görüldü. Düşüşün ardından fiyatların ne olacağı merak ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 1.095,00 lira, Cumhuriyet altını 4.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,50 yükselişle 676,90 liradan işlem gördü. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları tekrar yükselecek mi? İşte merak edilenler...
ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Altın fiyatları için bir süre önce ralli beklentisini açıkladığını hatırlatan Tunç Şatıroğlu, "Daha önce altın fiyatları için bir Mart rallisi tahmininde bulunmuştum. Ancak bu süreçte devreye omicron varyantının endişeleri ile FED'in faiz artırımına dair işaretleri girdi. Bunlar bir belirsizlik oluşturmaya başlamıştı. Şimdi omicron varyantı için iyi haberler geliyor ve onun yarattığı belirsizlik devreden çıkabilir. FED'in faiz artırımı ihtimallerine karşı da pozisyon alınabilirse altın fiyatları için ralli beklentimiz gerçekleşebilir. Ancak şu anda direkt şu tarihte diyeceğimiz bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz" dedi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,50 artışla 676,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.095,00 lira, Cumhuriyet altını 4.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,50 yükselişle 676,90 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|653,80
|654,00
|676,70
|676,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.310,00
|4.331,00
|4.460,00
|4.481,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|596,50
|600,50
|618,00
|622,00
|Lira(Tam) Ziynet
|4.212,00
|4.232,00
|4.358,00
|4.378,00
|Yarım Ziynet
|2.106,00
|2.116,00
|2.179,00
|2.189,00
|Çeyrek Ziynet
|1.053,00
|1.058,00
|1.090,00
|1.095,00