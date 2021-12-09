Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! "İhracatımızdaki hızlı yükselişle büyümede çift haneli rakamlara ulaşacağız"

İHRACATLA BÜYÜYORUZ

Muş, "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE BAZLI EYLEM PLANLARI" YOLDA

Bakan Muş,"Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT KASIM'DA YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde Kasım ayı ihracat rakamları açıklanmıştı. Rakamlar geçen yılın aynı ayına oranla %33,44 artış gösterirken en yüksek aylık ihracata da ulaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.