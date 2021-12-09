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    • Güncel
    • 09.12.2021 18:54
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    • 09.12.2021 19:13
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! "İhracatımızdaki hızlı yükselişle büyümede çift haneli rakamlara ulaşacağız"

    Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve  çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Büyümede çift haneli rakamlar yakın!

    TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

    Genel Kurul çalışmalarına katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuşma yaptı.

    İHRACATLA BÜYÜYORUZ
    Muş, "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "ÜLKE BAZLI EYLEM PLANLARI" YOLDA
    Bakan Muş,"Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

    EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT KASIM'DA YAŞANDI
    Geçtiğimiz günlerde Kasım ayı ihracat rakamları açıklanmıştı. Rakamlar geçen yılın aynı ayına oranla %33,44 artış gösterirken en yüksek aylık ihracata da ulaşıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI
    Başkan Erdoğan Twitter üzerinden Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN: DAHA ÇOK ÜRECEĞİZ DAHA ÇOK BÜYÜYECEĞİZ

        Erdoğan, "Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla %33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracatımız da 221 milyar dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! "İhracatımızdaki hızlı yükselişle büyümede çift haneli rakamlara ulaşacağız"
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